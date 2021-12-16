離婚後被傳出軌Yumi@BY2　王力宏咁樣講…

台灣天王王力宏昨日（15日）宣布與結婚8年的太太李靚蕾離婚，坦言對大家未來生活方式有不一樣想法，決定分開生活，雖然王力宏沒有透露真正離婚原因，但現時外界謠言滿天飛，今日（16日）更有網民爆料指王力宏出軌，曾偷食賭王兒子何猷君的「舊愛」、BY2成員Yumi，網傳出多張疑似Yumi與王力宏的「合照」，該網民指自己是Yumi的閨蜜，

爆料者坦言：「我自己覺得看不下去……早在王力宏跟他老婆交往期間就有出軌她，但他說他不想談感情，每次見面就是要約炮，她原本以為只是因為他受過傷不敢談感情，直到他跟她老婆突然公布結婚，她才知道自己做了小三。但她放不下，所以婚後還是持續跟他聯絡，甚至為了取悅他傳自己性感裸照給他。我覺得男生真的很渣，但形象維護的很好所以大家都不知道。被他約炮的女生一開始也會以爲他要認真才跟他上床。」

不過，有眼利的網民就指出王力宏沒有紋身，與相片中的男子不相符。而王力宏所屬公司宏聲音樂則向傳媒回應此事，指私事的部分已經交代清楚，關於惡意中傷的部分，以及不實的指控及報道，他們會立即採取法律程序，不再對私事做出回應，避免浪費社會資源。

而Yumi工作室發出聲明，指有人利用拍攝於王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上的朋友相片，並只截取二人單獨部分的照片加以造謠傳播，已嚴重損害BY2名譽，更指工作室譴責相關謠言散布者，敬請相關網絡用戶及媒體停止傳播相關不實信息，關於惡意中傷的部分及不實指控，工作室會立即採取法律程序。