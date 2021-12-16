【激罕互讚】王浩信公開力撐奪女配　陳自瑤回禮：支持你！

無綫昨日（15日）公布今年台慶頒獎禮多個獎項10強中，YoYo亦憑着《寶寶大過天》劇佔 「最佳女配角」一席位，其他對手有《十月初五的月光》的姚嘉妮、《刑偵日記》的陳煒及《拳王》的賴慰玲等，暫時論呼聲最高的YoYo可謂一枝獨秀！昨晚（15日），YoYo與老公王浩信激罕互相「加持」，她於社交網上載10強名單，更留言：「能夠進身十強，已經很感動！」不少圈中好友留言力撐，就連老公浩信都點讚支持。而浩信之前拍的內地電影《兵王之絕境狙殺》本月21日首播，他昨晚（15日）亦於社交平台掛片，更揚言希望大家支持他第一次網絡電影作品，老婆YoYo亦搶先留言：「支持」，還加了3個火Emoji，隔空傳愛。

YoYo接受東網訪問時，被問到《寶》劇較早前已播，觀眾或許會善忘，時間上會否感蝕底？她謂：「係呀，咁不嬲年尾播嘅劇集係着數啲嘅，台慶劇一定係着數啲。」說到網民指她呼聲最高，會否有信心時，她謂：「咁你問我我梗係希望自己有獎攞！做藝人都想有個肯定嘅，17年一個獎都未試過攞！」問是否渴望有「零的突破」時，她笑謂：「我本來諗住今年有份提名『飛躍』嘅，但點知冇！咁《寶》劇個角色喺今年入面的確係最有挑戰性，係我今年嘅劇集入面最難演嘅，知道『葉帆』呢個角色入咗10強都好開心，今年對手都好強勁，所以個個都係對手，自己盡咗力就平常心面對啦！入咗10強已經好感恩。」