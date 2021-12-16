吳卓羲罕演反派　一打四惡鬥200磅張建聲

由藝人譚耀文、張繼聰、栢天男、張建聲主演以香港監獄為題材的電影《逃獄兄弟》於本年初上映時反應理想，口碑載道，早前更入圍第20屆紐約亞洲電影節（NYAFF)，投資方火速揼本7位數字重新搭建監獄、開拍續集《逃獄兄弟2》。除了原班人馬有逃獄四兄弟、獄長黃德斌外，續集加入吳卓羲（Ron）令監獄再起風雲。

今日（16日）電影公司發布預告片，Ron飾演的「賀俊」原是青年才俊但淪為階下囚，向來高高在上的他於獄中繼續意氣風發地說：「這個世界有兩種人，跟規矩和定規矩的人，我就是不會跟人規矩的那種人！」隨即輪流挑機，除與獄中老大「滾筒」譚耀文在飯堂抗衡外，還與獄中另一股勢力張建聲飾演的「刀疤」硬碰硬，展開多場埋身激鬥，當中廚房一場，張建聲便毫不保留從後一個鐵煲重擊Ron，士多混戰張繼聰則被Ron抱起猛撞天花板，肉搏連場！

今次的反派角色令Ron過足戲癮，他說：「唔知點解搵我做大多係正派角色，可能我個樣太正氣 ，但其實我鍾意演一啲比較陰謀嘅角色。」對於戲中連場打鬥，Ron直言只有拍戲才有一打四機會，好玩又值得，同時非常敬佩張建聲，為戲中角色增肥至200磅，肥住好辛苦和自己對打。

因應劇情調到廚房工作自肥暴漲的張建聲，每次一打即爆汗喘氣：「好多動作係我個腦諗到，但個身體做唔到，鈍咗好多，吊威也嘅戲亦因為我體重關係，落地個吓係收唔到制，變咗會撞瘀、擦損手腳咁，慶幸全部都係皮外傷，呢一吓真係對我嚟講係幾大挑戰。」

另外，電影公司重金百萬搭建監獄開拍第2集，演員自然演得投入興奮，譚耀文及栢天男異口同聲說：「今次個監獄同場景，按照劇情提升，監倉、飯堂、圖書館、廚房等，設計細緻咗、空間變大咗，演員自然會更投入，觀眾感覺更真實。」