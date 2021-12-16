林家謙電車開騷　緊張尷尬玩「罩」

叱咤頒獎禮做「即刻任務」，今次的任務是派出「痴女界」DJ阿正與唱作才子林家謙在電車車頂「即刻唱K」，既然是一男一女合唱，阿正即席提議合唱熱門K歌《隔離》。林家謙被問到是否緊張時，阿正即踢爆對方不安的雙手一直玩眼罩，林家謙即一臉尷尬謂：「唔好影手呀！」而獻唱前阿正興奮望向街上，林家謙即伸手阻止：「你唔好、唔好、唔好擰過去，因為佢（阿正）一定會係咁叫人嚟睇！」阿正即抵死擰轉面向途人大叫：「林家謙喺度呀！喂勁開心！Hello唔好睇電話喇喂！」搞到林家謙尷尬苦笑：「啊！好尷呀！我愈咁講，你就愈想幫我招惹目光！你唔好郁，我哋唱歌喇！」

合唱時阿正以浮誇悲情的唱腔演繹，幸好林家謙完全不被影響，忍笑功力十足，期間他更即場改歌詞，指向阿正唱：「更有反效果！」之後阿正又突然笑言想唱每次唱K最後必點的《勁歌金曲》，豈料林家謙真的彈得出旋律，笑言：「點解我識嘅！」最後，二人爆笑模仿唱K經典結尾畫面：「大家係咪唱得好開心呢？記得執齊你嘅個人物品，下次嚟唱嘅話，記得唱陳凱詠、呂爵安嘅歌喇！同埋記得唱林家謙啲歌喇！Bye Bye！」以笑聲完成今次的任務。