出山拍MV！林心如重返《華燈》楊謹華鳳小岳偷情房

台灣女星林心如主演暨總製作人的台劇《華燈初上》，一開播便創下收視好評，其主題曲《月亮代表我的心》由天團五月天主音阿信演唱，而片尾曲《好不容易》則是樂團告五人的作品，同樣深受劇迷歡迎。《好》日前拍攝MV更成功邀請到劇中「Rose媽媽」林心如演出，令告五人既感動又興奮︰「能夠請到她，我們真是『三生不知道幾個幸』，真的很榮幸！」鮮少參演MV的林心如，今次是闊別5年再「出山」，有趣的是，MV拍攝地點剛巧選址《華燈》「蘇媽媽」楊謹華的家，讓時隔1年重返「傷心地」的她笑言：「這邊就是慶儀（楊謹華飾）家，現在待的地方就是她和江瀚（鳳小岳飾）偷情的房間！」她前一天看到地址就認出來，還和楊謹華確認劇中的「住家樓層」，興奮和對方說：「那我們應該就是去你家拍喔！」

事實上，林心如早在劇集《她們創業的那些鳥事》就曾與告五人合作，當時一曲《在這座城市遺失了你》讓她印象深：「我們這次《華燈》在找歌曲時，第一個就想到要找告五人，他們的曲風非常特別，也讓很多人喜愛，所以就想邀請他們為《華燈》創作。」她透露當《好不容易》歌曲出爐時，覺得歌詞特別，旋律也很洗腦︰「因為劇情有比較多感情的糾葛，譬如想離開但離不開，或是被離開地非常不願意，所以我覺得歌曲放在劇裏很搭。」惟可惜的是，告五人與林心如各自工作繁忙，MV拍攝當日無緣相見，不過告五人相當有心，特別準備了來自家鄉宜蘭的噶瑪蘭威士忌，作為謝禮兼生日禮物。