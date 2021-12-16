張崇基張崇德最後一次開騷　重回發迹地

歌手張崇基及張崇德作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談將舉行跨年演唱會感受。講到個唱取名「最後的基會難德」，即最後一次開騷，崇德說：「一來阿哥已經移居加拿大，未必下下有機會返香港搞騷，疫情之後有好多嘢更加難估計，而且今次係第10次開演唱會，好似好圓滿咁！」他們亦表示：「最唔捨得係Fans，我哋一步一步行到呢度，有好多Fans第一日已經支持我哋，但佢哋好慘，佢哋以前話畀人知鍾意我哋會畀人笑，我聽到嘅時候好心噏，點解我做歌手，做到鍾意我哋嘅人會畀人笑。」

談到二人做歌手曾被受質疑，崇德說：「唔係質疑，係直頭話我哋唔得，我哋明白做到演唱會嘅歌手係邊種，係有拎歌手獎，有Hit歌，有人氣嘅歌手，但我哋完全冇。但當年2002年，大約20年前我哋做幕後多，同唔同嘅娛樂公司傾，佢哋真係有問我哋有乜Hit歌？有冇劇出？有冇歌上榜？我哋乜都冇，就話咁仲搞咩啫！我哋心裏面有啲唔忿氣，因為之前推出發燒碟，喺冇宣傳情況下賣過二萬幾隻，我哋覺得既然有人聽，即係有人會睇啦！所以決定自己搞。當知道全場爆滿，我哋真係好感動！所以今次最後一次去返伊館呢個發迹地開騷，真係好有意義。」期間二人又互相感謝對方，崇基感觸表示：「多謝上帝畀咗個咁好嘅細佬我，我性格比較浪子，好多時感覺唔係好積極，但細佬一直Push我行，如果唔係佢親力親為落手搞第一次嘅演唱會，我根本冇可能Keep住唱，所以我哋今次會好好珍惜呢次最後嘅演出。」