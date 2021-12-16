「新女」王嘉儀冇試用期　麥浚龍想繼續簽新人

藝人麥浚龍（Juno）與旗下藝人王嘉儀（Sophia）結伴出席活動，同場的倪晨曦露腰晒事業線，十分性感。Juno透露正在寫電影劇本，寫了4個月只完成了一半，笑言一向習慣寫長劇本，但未肯透露內容，預計明年4、5月便要交劇本，因早前愛貓離世，心情受影響，也拖慢了寫劇本進度。他說愛貓由他出道開始飼養，陪伴他20年，對牠離世至今依然不捨，好傷心，他說：「到依家都唔可以睇番舊相，完咗火化，哀悼中，好彩仲有3隻貓陪。」

提到他揀簽新人會比較聽話，他說：「新人未必聽話。」他覺得Sophia本身有做開音樂，有自己風格，大家各自創作，Sophia作曲為主，有望將來合作。問到有否跟藝人約法三章？他說：「佢有自己想法，年紀輕，唔會畀好多規範佢，佢嘅路好長。（係咪簽長約？）要問番公司，不過都長，冇試用期，唔止簽一個，人選物色緊，都有啲心水嘅。」

幾時成家立室？

他透露去年完成企劃，之後便要還片約，故未能同時做音樂，自嘲年紀大，不能同時兼顧電影和音樂，他說：「嗰時拍電影《殭》係28歲，依家37歲。（幾時成家立室？）成日覺得如果真係有自己小朋友，陪住成長好緊要，但我唔想放棄依家工作模式，唔想唔負責任。（女朋友會等你？）唔知㗎！」