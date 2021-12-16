水咲優美　Ｈ奶美「笑」女

笑容可以畀到人一份親切感，尤其係靚女對住你笑，相信冇乜邊個男人會唔嗒糖！好似今年24歲嘅水咲優美，除咗有一對分量十足嘅H奶，笑起上嚟仲好吸睛呢！

電視藝人出身

今年日本AV界有位來自電視圈嘅女藝人隆重下海，佢就係擁有超級I奶嘅夢見露。無獨有偶，最近寫真界亦多咗一位視圈美女頻頻露面兼露胸，誓要博出位，佢就係2013年加入藝能界搵食嘅水咲優美。呢位樣靚身材正嘅女藝人，同一流藝能女星石原聰美有幾分相似，所以有「爆乳版石原聰美」之稱。不過，依小弟愚見，優美比聰美更加吸引，因為佢嘅身材高挑，上圍對H奶夠晒堅挺，吸睛度拍得住剛才提過嘅I奶AV女優夢見露！

獲最佳微笑獎

曾演出電視節目《R之法則》同爆料節目《給與明細》嘅優美，喺2019年正式轉行做寫真女優，仲喺選美活動「Sanspo GoGo女王」中獲得最佳微笑獎。為咗喺演藝事業取得突破，優美最近豁咗出去，瘋狂展露自己嗰對大肉球，而呢一招令媒體同觀眾非常受落，佢嘅人氣隨之急升，演出機會亦接踵而至，近期更成為電子雜誌《HAREM》嘅封面女郎添！對於有機會登上封面，優美固然開心，而下一個目標就係出番本實體寫真集，希望佢可以快啲達成目標啦！