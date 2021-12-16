古巨基讚張天賦唱Live好穩定：開騷搵你嚟一齊唱！

歌星古巨基的「I.R.L.T.S.」聯乘專輯繼將與Tyson Yoshi合作，他再出post透露與張天賦（MC）合作，兩人更隔空見面。MC自爆小學二年級已經聽基仔的歌，人生第一張買的專輯就是他的《星戰》：「我三、四年級記得你出咗隻精選，由嗰陣時開始我就煲晒你所有歌。」

MC對基仔的歌曲如數家珍，又分享兒時買歌的趣事，小學發現可以上網買歌，《愛變了這世界襯衣》是其中一首上網買的歌，最後張月結單過千元，結果被父親打到飛起。他又透露有一個扮基仔唱歌的習慣，特別是演繹《愛與誠》、《傷追人》兩首歌曲，基仔邀請MC即席表演一番，MC拿着結他自彈自唱《愛與誠》後，基仔大讚對方歌藝：「好好聽，如果第時我開show，搵你嚟一齊唱。」

「嗒盡」基仔每首歌

基仔感謝MC「嗒盡」他的唱片每首歌：「我真係多謝你，因為可能好多人都係聽主打歌，但你連裏面都『嗒』埋，我覺得做碟能夠成隻有知音聽到，我係好開心，多謝你。你加油呀，你真係唱得好好。我有睇到你live，你唱live 好穩定，真係好好。」聽到基仔大讚，MC難掩興奮心情說：「多謝多謝多謝⋯⋯哈哈，好鬼開心呀我！你係代表住一個『時代』！陪住我大！」