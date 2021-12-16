浪漫與激情　一拍即合　

男歡女愛，可以令人體會到乜嘢係浪漫、點先係激情，只可惜唔係人人都有拖拍，於是有四仔片廠嘗試將呢兩種感覺融入作品之中，好似以下介紹嘅四仔都係示範作，大家不妨盡情體驗一下箇中嘅觀影樂趣。

甜辣拍住上

甜與辣係兩種唔同嘅口味，點樣先將兩者完美糅合喺一套四仔作品之中？片廠Marc Dorcel嘅新作《Sugar and Spice》就係一個示範作。影片由四仔名導Kay Brandt執導，搵嚟甜美脫星Emily Willis同Whitney Wright，夥拍火辣脫星Emma Hix同Paige Owens。據片廠解釋，只要讓一甜一辣嘅脫星同床演出，就能呈現出浪漫與激情兼備嘅香艷畫面。講真，呢4位脫星嘅外形已經令好多四仔迷流晒口水，配合埋佢哋喺片中嘅傾情演出，未睇都幻想到有幾正。

房事多浪漫

睡房係唔少男女享受浪漫時刻嘅地方，但喺四仔作品入面，男女脫星通常會搞到睡房汁液橫飛，激情有餘，浪漫欠奉。有見及此，四仔片廠老細Dane Jones親自執導呢套叫《In The Bedroom》嘅作品，話要將睡房嘅浪漫氛圍還原，真實地呈現喺四仔觀眾嘅眼前。影片搵嚟Stella Cox、Kristof Cale、Paula Shy等多位人氣脫星演出，用咗寫實手法拍攝，而且脫星演出時特別加重前戲部分，唔係一上床就忘我肉搏，確實同一般講求官能刺激嘅四仔有啲分別。

名廠新嘗試

既要拍出浪漫Feel，又要加入激烈床戰，仲要成個故事發展得夠合理兼順暢，對片廠嚟講，真係幾花心思，呢套由著名片廠Nubile Films炮製嘅《The Pleasure Principle #2》，算係唔錯嘅佳作。片廠向來以製作純粹情慾演出嘅作品為主，今次玩劇情，絕對係個大膽嘗試。再者，有份參演嘅脫星包括Haley Reed、Alex Coal、Alicia Williams同Sarah Cute，個個都正到痹，尤其係Haley Reed，人靚股正之餘，床上反應勁迷人，每下嬌喘聲都會令四仔迷全身震一震，喺現今四仔界中，能做到呢個效果嘅脫星唔多，絕對值得一睇。