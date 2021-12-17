【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十四己亥木閉日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：安床、飾牆、補塞

忌：嫁娶、鑽孔、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

吃喝玩樂的意欲強烈，玩之前要辦妥正經事！

金牛座

精神受壓，花錢可以買開心，但要適可而止。

雙子座

財物損失不一定是壞事，塞翁失馬焉知非福！

巨蟹座

跟伴侶出現分歧，正面回應總比陷入冷戰好。

獅子座

健康無憂，多行善可遠離衰氣，銀色助開運。

處女座

努力不被重視，回報遜於預期，內心很無奈。

天秤座

事業發展獲運氣加持，佩戴黑曜石有助招財。

天蠍座

財運不是太好，花錢要量力而為，忌充闊佬。

人馬座

大膽踏出一步，拓展入脈非想象中那麼困難。

山羊座

精神狀態差，做事心不在焉，提防小人整蠱。

水瓶座

不要太我行我素，別讓自己成為同事的公敵。

雙魚座

給身邊人多點支持，對你的事業也有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）猴 易破財

鼠

正財運佳，工作得心應手，多勞多得。

牛

穿暖色衣物，可提升人緣，帶來好運。

虎

貴人助力強，對事業有利，財運也好轉。

兔

事業運不錯，多向前輩請教，無往不利。

龍

兵來將擋，今天能把棘手問題一一解決。

蛇

是日沖煞，得財有難度，不宜沉迷享樂。

馬

桃花運極佳，單身者有望遇到心儀異性。

羊

有逢凶化吉的好運氣，遇到困難也不怕。

猴

財運低迷，忌剛愎自用，切勿鋌而走險。

雞

心態正面，工作效率高，事業前境光明。

狗

受期待放假的心情影響，工作易分心。

豬

身心狀態差，易招惹是非，破財風險高。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

上等寶地在自身

上等的風水在哪裏呢？外在的，要尋遍天下名山大川，看龍氣看龍脈，看水口看明堂，必定要專業的地師，加上福主的福氣，才能勉強找到。但其實有一處風水寶地，一直都在，可惜大家都忘了它，猶如「眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」上等的寶地就在我們每個人的自身。

「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」（出自《老子．五十八章》）行善積德者，就會將自身之運氣改善，古語有云：「人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。」

很多時大家都會向外找尋求索，想得到幫助，往往忽略了自己的能力。

修身齊家治國平天下，做所有事，第一步都是要從自己出發，學習好做人的品德。簡單的可分為3種，即身、口、心。

身德：行為要純良，多做幫助別人之事，救急扶危。

口德：言語端正，不打妄語，不惡口，不搬弄是非。

心德：心靈善良，常常設身處地，不貪婪，不害人。

只要處理好自己的身、口、心，福氣自然聚集，何愁好運不至呢？