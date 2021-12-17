G.E.M.親斬5年情　借歌暗寸男友「雙面人」：我太愚昧！

歌手G.E.M.近日黑氣纏身，除了要處理與前經理人公司的合約糾紛案，又被爆「分」訊！有傳她怒斬與富二代造型師男友Mark的5年情絲，更憑歌寄意，暗寸對方是雙面人，上月甚至趁男方生日前夕出Post「贈興」，揚言要忘掉舊情！

「巨肺天后」G.E.M.（鄧紫棋）早於2016年已被傳撬閨蜜JW（王灝兒）牆腳，暗撻對方當時的男友Mark（魏俊傑），2女更因此擘面。至2017年，G.E.M.與Mark在日本涉谷街頭拖手仔，戀情正式曝光，惟不獲看好。2人拍拖期間負面新聞多籮籮，女方Fans多次勸「分」，不過既是戀人，又是密切工作夥伴，他們愈愛愈高調，經常「糖黐豆」現身人前，更融入彼此家中，屢傳秘婚。當中就有傳他們於去年的大年初一在泰國舉行小型海邊婚禮，只邀請雙方親朋好友見證，惟事後由Mark親口否認。

日前東網收到讀者爆料，指2人已分手數月，據知一直陪同G.E.M.在內地發展的Mark，上月竟「一支公」悄悄回港，令傳言甚囂塵上！翻查G.E.M.的社交平台及新歌果然有端倪，雙方近來甚少互動，鮮有上載甜蜜合照，上一次「同框」已是今年8月女方30歲生日的大堆頭照，充當「攝石人」的Mark零表情。對比2人去年聖誕節最後一張合照，G.E.M.當時小鳥依人地依偎在男友懷內，大晒情侶裝及頭箍，更爆喊多謝對方豪送近80萬的三角琴做禮物，明顯此情不再。

相中有話：忘掉自己對人的好

G.E.M.每年都出冧招與Mark慶生，投擲「閃光彈」，最令人印象深刻的就是2018年上載一張極似行婚禮的合照，感激男友一直在身後支持。不過，今年她竟然一改作風，不單沒有愛的舉動，更在Mark生日前夕在自己的社交網帳戶上載風景照，當中文字似有所暗示︰「記住別人對你的好，忘掉自己對人的好。」有Fans察覺異樣，問她有何含意，G.E.M.回覆指是生活體會︰「首先，因為愛是不求回報。第二，因為老是記住自己對人有多好，有可能會慢慢讓自己落入『斤斤計較』的陷阱。」疑是分手後整頓思緒，一心要「封印」昔日美好回憶！

男主角不置可否

G.E.M.的創作向來取材自生活情景，她早年與前公司經理人鬧翻後不歡而散，就寫了《句號》來諷刺對方。而她最近推出慘情新歌《兩個你》（粵語版）、《兩個自己》（國語版），前者的歌詞寫道：「直覺這刻你有太多可揭秘」、「為何熟悉你已彷彿似我幻象，怎去辨真相」；後者則寫道「被你蒙住了眼睛，我該如何去分析」、「恨我自己，明明都看清」、「對你難分錯對，是我太愚昧」，似表達Mark是雙面人，令她痛不欲生。而男主角Mark接受東網電話訪問時，未有否認與G.E.M.傳分手︰「No comment。」再被追問爆料是否屬實？他只說︰「唔好意思，Thank You 。」便掛掉電話，G.E.M.至今未有回覆。

李蘊：呢排冇見過Mark

G.E.M.、李蘊與賭王三房千金何超蓮情同姊妹，3人各有各忙，不過早前把握機會敍舊，並在社交網上載合照。李蘊現時身在廣州，問到可有聽聞閨蜜傳情變？她即緊張表示：「聽到好愕然！我呢排確實冇見過阿Mark，呢2個月只係見過G.E.M.兩次，佢做嘢會有其他人跟，阿Mark都有自己嘢要做，佢哋唔需要全程孖公仔出嚟。上次見G.E.M.係3 個禮拜前，佢同何超蓮出席深圳一個品牌活動，叫我過去一齊玩。」她向G.E.M.了解情況後再回覆：「邊個爆料呀？我已經問咗佢，佢話冇事發生，大家唔使擔心！」此外，早前入院接受切除脊椎腫瘤手術、現時活動自如的她期待早日通關：「咁就可以返香港嘅屋企。2年冇返嚟，如果香港有品牌活動有興趣邀請我出席，我都願意接工作。」

至於超蓮則上載與男友竇驍的慶生照，相中她箍實男友作狀咬耳仔，竇驍在社交平台打趣分享生日願望：「2022不要啃我！」網民紛紛表示被他們「閃盲」！