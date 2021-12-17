陳山聰兩星期冇飯食　瘦底唐詩詠變肌女

藝人陳山聰、唐詩詠正為新劇《隱形戰隊》作最後衝刺，此劇有連場動作、槍戰場口，劇中男、女演員全部操得甚FIT，就連向來身形纖瘦的詩詠都練到有肌肉，各人背後下了不少苦功。昨日（15日）他們拍攝一場做GYM的戲份，向來FIT爆的山聰繼續FIT到漏，胸肌、腹肌養眼非常，而詩詠長肉兼長肌，由骨感美人變為肌肉美人。

二人拍攝完畢即放肆擦餐勁，山聰謂：「因為劇入面我要做教官，監製開拍前已要我KEEP住好身形，之後一邊操一邊拍，拍拍吓我發現，咦！原來我角色一場除衫戲都冇㗎喎！跟住我每日繼續開廠，有一段時間真係操少咗，而今日呢場做GYM戲我根本冇諗過要除衫，點知監製突然話2星期後要除衫，問我操唔操得切？我話：『吓！我盡力啦！』」

雖然當時監製文偉鴻對山聰說不除衫亦可，但他亦想挑戰自己，即找教練地獄式狂操，極速操出FIT爆身形：「我好辛苦，又操又跑之餘，一粒飯都冇落過口，剩係烚雞蛋白、雞胸，之後又要『脫水』，3日前飲咗19支1.25公升嘅水，排晒出嚟，今朝起身冇飲水，效果都算滿意！拍完我同詩詠即去九龍城食炸両同靚粥。」

而詩詠亦大喊鍛煉過程辛苦：「其實我都唔係剩係為呢一場戲，只希望呢個角色狀態要好好，所以專登去操，操得就一定要操埋肌肉，我都冇諗住畀啲肌肉人哋睇嘅，點知有呢場健身戲，但依家尾聲拍，我之前操嘅嘢已經冇晒，得番一個多星期，我又開住工，呢7日內我不停做GYM、跑步，食雞胸同雞蛋，真係食到想嘔，人生第一次咁驚啲雞蛋，雖然去唔番之前狀態，但之前操落都有個底，好過冇啦！我呢啲瘦底要大隻，訓練比其他人辛苦3倍，先有人哋嘅效果，成個過程真係畢生難忘。」