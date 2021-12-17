補陽抗寒　扶助人體正氣

中醫學認為，經絡是運行氣血、聯繫臟腑和體表及全身各部位的通道；而穴位是臟腑、經絡氣血輸注出入的特殊部位。 (客戶提供)

【特約報道】天氣一轉冷，怕凍的女生就算穿到像隻糉，手腳依然冰冷，很大可能是陽氣不足。中醫角度，陽氣主溫主外，負責溫暖身體、推動氣血、供應能量，讓各個臟腑功能協調。一旦陽氣不足，體內產生的能量不夠，陽氣虛弱就無法溫煦人體，手腳得不到陽氣的滋養，顯得四肢冰冷、動力不足、疲倦，嚴重的更會引發心血管疾病。

要補陽，先暖心。心臟屬陽，是陽的君主，心臟陽氣充沛，方能促進全身的氣血流暢，醫聖張仲景《金匱要略方論》中，也強調心胸陽氣充足的重要。但冬天降溫，為了維持體溫，心臟需要更用力搏動來產生更多的熱，從而轉化氣血營養，這種額外的能量消耗，會令心臟溫度被外溫度拉低。一旦心臟寒冷，嚴重的會引發心血管疾病，中醫稱心臟病為「胸痺」。西醫亦認同，寒冷會令人體血液濃稠度上升，導致血液流動不順。若遇上突然增加的壓力、睡眠不足、或大吃大喝而令血壓上升，有機會造成心血管栓塞。英國數據顯示，冬天心臟病發者較夏天多一至兩成，不止長者高危，年輕人也可能出事。

所以冬天必須暖心，減輕心臟轉化能量的負擔，避免心力不足的問題。中醫有「冬補三九，夏病冬防」的說法。

三九天是指每年最寒冷和人體陰氣最盛的三天，三九的日期是按節氣的日期來決定，每年的三九天日子皆不同，今年的三九天由12月21日（初九）開始，至2022年1月16日（三九）結束。三九天期間陰盛陽衰，這段期間應加着重補身食療，最好用薑紅棗黑糖煮水喝，薑性熱，味辛，即時驅風散寒；紅棗溫經脈、補陽氣，這方子勝過人參和蟲草，可扶助人體的正氣、溫陽驅寒。一些常於夏天因陰虛陽亢而產生的「夏病」，也能得以防病治病。

除了三九天，其餘日子也可適當刺激穴位，從而溫經通絡、溫陽固表、溫養臟腑。中醫學認為，經絡是運行氣血、聯繫臟腑和體表及全身各部位的通道；而穴位是臟腑、經絡氣血輸注出入的特殊部位。脊柱是大腦的外延與重要通道，脊柱兩旁的經穴，由上至下有：肺俞、厥陰俞、心俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、大腸俞、小腸俞、膀胱俞，它們都是臟腑經氣輸注的地方。當中「心俞穴」是扶正心中陽氣的大穴，屬足太陽旁觀經，為一身之藩籬，陽氣旺盛之所在，刺激心俞穴，能引陽氣入心、壯心陽。不過「點穴」絕不簡單，穴位按壓講求力度集中，刺激肌肉深層位置，別說按摩椅做不到，若按摩師沒經過專業訓練，也未必能人人到位。所以按摩不能亂做，必須由擁有專業中醫推拿資格和經驗豐富的資深按摩師進行。

比起男性，女性較易陽氣虛弱，經期期間更易溜走陽氣。好好補陽，心臟強健，手腳不凍，整個人就會很精神，疾病也不會趁虛而入。

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三九天灸最佳時間由12月21號開始，之後每隔約9日做一次，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。