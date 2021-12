兩女子連環指控性侵　《色慾都市》「大人物」新廣告即被抽起

HBO 90年代劇集《色慾都市》(Sex in the City)延續篇《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That...)近期熱播中,而美國男星基斯羅夫(Chris Noth)飾演的劇中重要角色「大人物」(Mr. Big),於首集就因心臟病發猝死。而基斯近日就被兩名女子指控性侵!

據報指現年67歲的基斯接連被兩名女子指控性侵,其中一名40歲女子透露17年前赴男方住所還書時,竟在鏡子前被他性侵,當時她曾哭求對方停止,卻不被理會,而要求他戴上安全套時,居然遭到他嘲笑。事後她的下體更因此流血,被朋友緊急送到醫院縫針。而另一位31歲女子表示6年前巧遇他,身為他粉絲的她十分興奮,沒想到被邀請到男方家中時,竟在鏡子前被男方性侵,讓她對這位崇拜多年的國際巨星印象就此破滅!

對於接連被兩名女子的性侵指控,基斯即發聲明表示否認,並表示當時雙方是「你情我願」下發生性行為。而基斯的律師亦作出回應指任何司法機構並未有聯絡過基斯或他的代表,如收到聯絡,他們會全力合作。雖然基斯強烈否認指控,但近期熱播他主演的健身單車廣告在指控消息傳出後已被廣告商即時抽起。