英國靚聲組合IL Divo成員Carlos Marin昏迷入院！

英國靚聲組合IL Divo的53歲西班牙籍成員Carlos Marin被爆陷入昏迷，情況嚴重！據指他本月8日被送入曼徹斯特的一所醫院，並在深切治療部接受治療。

組合的官方社交網站亦證實Carlos入院的消息並指希望及祈禱他早日康復，而組合較早前已宣布因為基於「疾病」為由將本月餘下在英國舉行的巡唱延期至來年12月再舉行，但當時並未有公開詳情。查實今次Carlos入院事出突然，1星期前他們仍在於社交網站上載他們於英國巴斯舉行的演唱會照片。而本月6日即入院前兩日，Carlos亦有在社交網宣布來年1月至3月的巡場加場的消息。

流行歌劇組合IL Divo於2003年12月在英國成立，除了Carlos之外，成員來自世界各地包括David Miller、Sébastien Izambard以及Urs Bühler。IL Divo甫出道即大受歡迎，首張大碟推出未夠一年已賣出500萬張。而他們亦曾多次來港演出，深受港迷歡迎！