Winter Wonderland冰雪奇幻國度　穿梭光影藝術及極地冰窖暢飲

【營業資訊】集消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演於一身的Winter Wonderland冰雪奇幻國度由即日起至2022年1月2日期間取址亞洲國際博覽館舉行,開幕當日請來一眾城中名人明星,包括林奕匡、湯君慈、湯君耀、Jerry C謝利、黃婉曼、羅凱鈴、蔡寶欣、鄭文、岑潔儀、李漫芬等,率先體驗留港度假也可以感受的歐陸節慶氣氛!活動現場以歐陸聖誕小村莊為設計藍本,以充滿童話色彩的歐陸古樸木屋組成60個聖誕市集攤位,售賣琳瑯滿目的商品及手工製品,與歐洲聖誕村莊一脈相承。

場內特設多個別開生面的主題活動及體驗區,包括以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」、以極光為主題的沉浸式互動藝術體驗區「House of Light by XCEPT」、英國倫敦授權的「MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze奇先生妙小姐聖誕迷宮」、全長30米的「Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡」、由聖誕小精靈迎賓的「Santa Claus Post Office聖誕老人郵局」,以及每日精彩環節的舞台表演等,適合所有年齡人士參加。

Winter Wonderland冰雪奇幻國度集消閒、娛樂、打卡、購物、餐飲及表演於一身,讓全港市民跨越旅遊界限,全方位感受歐陸節慶氣氛。除了一站式以及多個叫人流連忘返的主題活動及體驗區之外,場內展出的最新型號Volvo房車,車廂內放置了大量瑞典聖誕老人公仔,入場人士更可參加「Counting Tomte」抽獎遊戲。參加者只需於社交平台分享一幅在Winter Wonderland冰雪奇幻國度拍攝而又最值得分享的照片,註明競猜公仔的數量,並附註大會指定Hashtags,答案最接近而又被抽中的幸運兒,可獲來回瑞典機票,有效期由正式開關起一年內使用。

詳情:

Winter Wonderland冰雪奇幻國度

地點:亞洲國際博覽館2號展館

日期:2021年12月13日-2022年1月2日(12月21日冬至日閉館)