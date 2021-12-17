中銀人壽全面啟動「大家減齡」健康生態圈

中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）最近全面啟動「大家減齡」健康生態圈品牌，夥拍全球智能手錶領先品牌 Garmin、亞洲及本地創科公司、網上社交平台及社福界，為廣大香港市民創構嶄新的健康生態圈，鼓勵用戶建立健康生活習慣以降低生理年齡。

「大家減齡」獎賞程式嶄新之處在於獨家引入「生理年齡模型BAM」演算法，加上遊戲化、平台化、公益與社交元素，鼓勵用戶與家人一起投入健康減齡生活。「生理年齡模型 BAM」為 ReMark 與 Garmin 共同創新開發，並榮獲由新加坡金管局舉辦之2021年全球金融科技大獎中的金獎。大家減齡獎賞計劃提供免費會員登記，用戶透過手機應用程式記錄BAM演算法五大法則，包括睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里及步數，每天計算減齡成果，並自動轉化為減齡積分，於獎賞程式內直接換取Garmin 智能手錶及各大合作商戶的電子消費券。合作商戶品牌覆蓋生活百貨、健康飲食、運動時尚及醫健服務等；用戶亦可選擇將積分作慈善用途。

體驗版已吸引25,000名用戶

大家減齡獎賞計劃於今年年中率先試行體驗版，在未有任何廣告宣傳下，單靠人傳人口碑，至今用戶人數已超過25,000名，預計明年年底將增至100,000名用戶。初步試行反應超出預期，原因在於健康獎賞程式其中的獨特社交功能。「大家減齡」項目總監魏志煒先生指：「所有用戶於程式內皆可加入家人和朋友，建立群組排行榜，一起參加減齡挑戰，並且互相分享積分，換取心儀獎賞或做善事。數據顯示，用戶每月發出超過2,500個好友邀請，平均減齡3年4個月。尤其在後疫情年代，人與人之間的連結其實對個人身心靈健康非常重要。」

社交分享是身心靈健康的關鍵

生態圈團隊在大量用戶調研中發現，被訪者均認為社交分享是身心靈健康的關鍵，與好友一起運動是主要的推動力，而經驗分享亦是重要的精神體驗。他們更提出，了解自身狀況、定期評估成效，都更能令自己對健康生活習慣持之以恒。「利用專業智能手錶，注入追蹤評估、遊戲競賽、家庭和朋友圈社交元素，可以令用戶的健康旅程更有趣，良好習慣更可持續。」魏志煒補充。

有別於過往商業策略制定方法，大家減齡項目團隊運用設計思維，連同 Design Thinker 專業顧問，構建出整體健康生態圈策略及規劃。魏志煒解釋：「大家減齡獎賞程式只是整個健康生態圈策略的首部曲。我們的理念是創立一個結合個人、家庭、朋友圈、企業以至社會力量和利益的全新營商共贏模式。項目團隊以持份者及用戶的同理心出發，進行不同的定性及定量調研，以洞察客戶所想，然後定下生態圈原型方案。」

共創共享是生態圈重要信念

生態圈模式着力於跨行業夥伴深度合作，建立多方共贏模式，共同為客戶創造新價值和良好體驗。「大家減齡」生態圈首階段核心夥伴包括：全球智能手錶領先品牌 Garmin，法國再保險集團SCOR，旗下創新科技公司 ReMark，本港初創 Mojodomo，著名社交平台 Baby Kingdom，慈善機構惜食堂等等。其獎賞程式商戶平台已聚集超過35個合作商戶人氣品牌，預計於明年將有100個商戶品牌夥伴陸續進駐生態圈。

中銀人壽執行總裁鄧子平先生在啟動禮上稱：「中銀人壽四大生態圈場景策略涵蓋健康、養老、傳承和教育，而健康生態圈是四大場景的重要一環，覆蓋最廣。健康是全人類的共同價值，尤其在後疫情年代。共創共享是生態圈的重要信念，中銀人壽願意擔當牽頭角色。我期望大家減齡生態圈品牌及背後理念不單只屬於中銀人壽，而是由所有持份者，包括客戶群、生態圈合作夥伴、以至整個社會大眾，共同打造、擁有及推廣。」