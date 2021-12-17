鞭鞭有力！鄭欣宜甩嘴受罰　On仔出手打Pat Pat

歌手鄭欣宜及C AllStar一連兩場九展騷昨晚（16日）頭場，欣宜先唱出《小夜燈》和C AllStar唱出《夜幕天星》揭開序幕，之後欣宜輪流與4子合唱，欣宜落力獻唱致滿頭大汗，On仔熟練地替欣宜印汗，被讚是「印汗專員」，釗峰笑問：「欣宜濕晒，邊個搞濕你！」

其中他們Crossover 4首歌《傾城》、《先哭為敬》《少數》 和《黑彩虹》都是由黃偉文填詞，選歌甚有心思。欣宜獨唱《女神》時，台下觀眾開着手機燈揮動伴隨着唱，有人大叫「你好靚」，欣宜笑說：「唔准你咁講，我會囂的。」她提在人生低潮時獲朋友送《關於寂寞》作支持，感受到人生並不寂寞，提醒她路難行但只要堅持，更難的路也不會驚。

C AllStar感謝粉絲的深度應援行動外，同時為《留下來的人》躋身「我最喜愛的歌曲」7強拉票。然後與欣宜以國語、廣東話和英文唱出《多得他+Superwoman》，此改編曲正是2009年C AllStar參賽歌。

全晚高潮位是欣宜與C AllStar合唱多首聖誕歌，自嘲「和音災難」的欣宜順利唱好《White Christmas》，但之後合唱《12 Days of Christmas》就「出事」，C AllStar表示他們的「傳統」是一定有甩漏，打賭邊個甩漏就罰打Pat Pat，結果欣宜連甩兩次，願意受罰，她說：「用手打我會怕醜。」此時台下有人遞上皮帶和星星棒，觀眾同心和應用皮帶鞭打欣宜，由On仔負責行刑，打前還搞笑問欣宜：「你要用皮帶一邊，還是有扣一邊？鞭鞭都有力。」欣宜爽快翹起屁股受罰，全場起哄，其餘3子不忍欣宜再被鞭，結果一鞭收貨，最後合唱《SuperXmaStar》完騷。