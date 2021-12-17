瑜伽造型　最緊要靚靚！

隨着瑜伽運動日漸普及，好多女孩子都至少有兩三套（或以上）的瑜伽服傍身，而且對瑜伽服的要求亦愈來愈高；除了着重質料和機能功效外，更對款式、顏色及剪裁十分講究。所以一眾時尚運動品也投大家所好，推出功能與時尚兼備的瑜伽Sports Bra及Leggings，甚至設計可搭配瑜伽服的裙及外套，目的就是讓貪靚女生，在運動前後都可以Charm到爆！

時尚實用系

是否覺得每次穿着貼身運動服出門就會很尷尬，但帶多套衫又不輕便？運動服品牌AUTOPILOT有一系列既可以出門，又同時可以着去運動的服飾。其設計理念幑底打破了瑜伽服「太過休閒」的刻板印象，將運動風格和Smart Casual結合在一起，讓運動愛好者穿上瑜伽服就可直接出門，毋須帶多套衫替換，十分方便；同時又可改變生活中的穿搭模式，絕對一舉兩得！品牌近日推出的秋冬系列更新增了多款獨特設計，包括繡上全新標誌性徽章的運動連身裙、配有可調節繩索腰帶的優雅雙色百褶裙，以及排汗快乾的Jacket。全都適合打造多層次運動造型，只要直接穿上就可以上街。

可愛夢幻系

由靚女設計師Lilian Kan創立的KanaLili最近推出KanaLili W.o.o.d.運動服系列，而且是大部分女生最愛的夢幻風設計。Lilian透露其初衷是希望透過漂亮的運動服，鼓勵女生一起做運動。所以整個系列均用上粉色為主調，帶點溫柔的莫蘭迪色調，配上荷葉邊、蝴蝶結、交叉綁帶細節後，令人少女心爆發，着去做瑜伽都成為焦點。

個性型格系

來自英國的休閒運動品牌Sweaty Betty近日登陸PURE Apparel瑜伽中心專門店，並帶來結合創新印花和高性能面料的提臀運動緊身褲。專門店還齊備各種經典的運動所需服飾，每一件單品都是由女性設計團隊為女士貼心打造，時尚與型格度令各位不論身處健身室或街頭，都能充分展現自信美。另外，兩大品牌更同步推出課程，讓顧客選購運的同時，也有機會直接體驗瑜伽樂趣。