Kim請鋼琴家做人肉鬧鐘彈琴叫醒子女！

美國真人騷女王Kim Kardashian向來愛炫富，最近她於社交網站自爆聘請一名鋼琴家做「人肉鬧鐘」於12月起一整月每朝彈琴用美妙「琴聲」叫醒4名子女！

她透露每個早上鋼琴家Philip Cornish會彈奏不同的聖誕音樂來喚醒子女。而她更分享Philip在客廳聖誕樹旁的白色鋼琴表演的片段。經傳媒起底，原來這位「人肉鬧鐘」Philip Cornish來頭不少！曾獲格林美音樂獎的他曾與多位紅歌手包括Jessie J、Akon；Diddy、Usher甚至是Kim的歌手前夫Kanye West合作過。

Kim重金禮聘鋼琴家做「人肉鬧鐘」之外，他的前夫Kanye West仲勁！曾於2019年的情人節重金禮聘色士風巨星Kenny G在他們佈滿玫瑰花的客廳中間為Kim表演，夠晒浪漫！當然Kim亦有於網上公開片段「晒命」：「冇乜大不了，Kenny G在我客廳！！！情人節快樂。」並留言：「最佳老公獎得主就係我嘅老公！！！史上最有諗頭嘅禮物！！！」

另方面，Kim和Kanye的8歲大女兒露芙（North）亦盡得父母真傳愛炫富，前日她拍片時亦公開她的衣櫃內多個名牌手袋，並留言：「這是我的手袋。」傳媒指其中一個灰姑娘南瓜車形的水晶手袋價值5,695美元（約4.4萬港元）！