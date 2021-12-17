率領BTS走向世界　隊長RM英文叻只靠睇劇？

韓國男團防彈少年團（BTS）人氣席捲全球，在海外擁有驚人影響力，他們今年9月獲委任為總統特使，並在美國聯合國大會上發表演說，而他們上月在樂壇盛事《美國音樂頒獎禮》（AMA）掃走最高榮譽年度藝人、最受歡迎流行組合及最受歡迎流行歌曲，成為大贏家，肯定他們的地位，而BTS在海外爆紅，隊長RM可謂功不可沒。

RM是BTS的靈魂人物，有份參與不少歌曲的曲詞製作，亦是隊中唯一能操流利英語的成員，在參加海外活動時，他都代表組合發言，並於2018年首度帶領組合在聯合國大會發表演說，當時他的流利英語引起不少網民關注，紛紛對他學英文的方法表示好奇。

在韓國長大的RM曾在讀小學時於紐西蘭逗留4個月，之後一直在韓國升學，沒有在海外留學的經驗，他在亮相美國名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）主持的清談節目《The Ellen DeGeneres Show》時，曾公開學習英文的方法：「在我小時候，韓國的父母都流行讓子女看經典劇集《老友記》學英文，媽媽買了《老友記》的DVD給我，我第一次是看韓文字幕，第二次是看英文字幕，之後就沒有看字幕，將英文台詞全部記住了。」

不過其後他在記者會上坦言不是只靠睇劇學英文：「其實只看《老友記》是不行的，我其實去過超過20間補習社，但我記不起在補習社學的東西，培養我的英文實力的是《老友記》，我背了很多單詞，聽英文歌也有很大幫助，多看書也是很重要的。」隊友Jimin和SUGA即笑指：「我也有看《老友記》，但我的英文沒有進步。」Jin就搞笑道：「我都有睇，但我會說的英文只有『Worldwide handsome（世界第一帥）』。」