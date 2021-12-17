聖誕朱古力　Sweet住食

聖誕甜點選擇相當多，除了蛋糕，送給對方的朱古力亦不可少，和情人甜蜜蜜品嘗之餘，家人分享或用來送禮都不錯，尤其小朋友收到應相當開心，節日偶然放肆吃番粒，相信都無人會反對。

發光村莊

相信很多人都希望渡過白色聖誕，又或欣賞完美的聖誕夜景，Marks & Spencer新推出的比利時什錦朱古力亮燈禮盒，以聖誕村莊作主題，內有牛奶松露朱古力、軟心黑朱古力、海鹽焦糖金箔朱古力和馬達加斯加香草白朱古力，亮燈後會有繁星夜配迷人雪景，欣賞完當自己去了歐洲。另外還有攪鬼的 Colin 毛毛蟲朱古力攪拌捧、Percy小豬聖誕果汁味橡皮軟糖朱古力、臘腸狗聖誕造型牛奶朱古力和 聖誕怪物造型牛奶朱古力等，小朋友實喜歡。

本地製造

香港有很多本地品牌，在節日時，不妨支持一下本地出品。本地朱古力品牌Schoggi Meier在這個節日，推出多款系列的聖誕禮盒，聖誕樹造型的亮麗聖誕樹朱古力禮盒，裝飾小球其實就是朱古力，黑朱古力內是紅桑子、焦糖杏仁、黑朱古力軟心脆脆、香橙和夏威夷果仁配榛子5款餡料。其他有聖誕樹雜錦果仁及乾果朱古力、聖誕卡通造型朱古力棒棒糖選擇，買滿指定價錢可享免運送貨和送立體聖誕卡1套。（數量有限，送完即止）

酸甜富酒香

富酒香的朱古力，味道富層次。Venchi今年推出的聖誕朱古力，除了有3層榛子蓉朱古力和朱古力薄片的冬日書型朱古力禮盒、冬日聖誕樹朱古力小鐵盒、冬日迷你貨車朱古力小鐵盒和冬日迷你行迷箱朱古力小鐵盒外，還有全新的檸檬甜酒口味酒心夾心朱古力，60%黑朱古力包住檸檬甜酒夾心，酸甜吸引。另外朱古力圓形吊飾，用來裝飾聖誕樹後，可以品嘗內裏的朱古力球。

匠心創意

近年創意搞作多多的朱古力品牌龍島，趁今個聖誕繼續玩創意，推出多款全新期間限定的朱古力，非常多元。吸睛好玩推介有聖誕朱古力炸彈，有薄荷棉花糖黑朱古力及薑餅棉花糖黑朱古力兩款口味，大大粒朱古力球，只要加入熱奶，即成一杯美味可口的棉花糖黑朱古力熱飲，禮盒設計更別出心裁，可作聖誕樹掛飾；想送禮大方得體可以揀「經典聖誕朱古力禮盒」，有9件及15件裝，以三角形禮盒盛載，色澤繽紛，外形猶如一棵聖誕樹，喜歡朱古力的大小朋友都應該會鍾意。想品嘗口感豐富的款式，也有「閃亮聖誕朱古力脆米禮盒」供選擇，立體聖誕樹造型，底座內藏LED燈，食完口感香甜酥脆的朱古力脆米後，可按製開燈，猶如袖珍版聖誕樹，添加溫暖節日氣氛。品牌會員及指定信用卡持卡人，由即日至12月19日期間選購指定禮盒，可享由85折起的優惠添呢！

精選滋味

歐洲的甜點舉世知名，Royal Caviar Club今年聖誕除了推出原味魚子醬千層餅，大廚Gael還以去巴黎、倫敦和莫斯科旅行戶靈感，設計出多款全新朱古力，包括精選朱古力橙條、有Hemisphere和 Tutti Fruitti口味的朱古力雞尾酒，以及朱古力夾心糖等，款款精品。

可愛馴鹿

聖誕代表角色除了聖誕老人，可愛的馴鹿也很受歡迎。英式百貨Fortnum & Mason今年推出的一系列聖誕甜點，就有馴鹿鼻子朱古力，另有2021年聖誕擺設配松露焦糖牛奶朱古力，紅噹噹的小擺設內是美味的朱古力，搶眼好吃。