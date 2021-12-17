Mercedes-Benz EQS 450+特低風阻長續航掛帥

繼EQC及EQA之後，Mercedes-EQ電動車品牌旗下第3款車型EQS早前亦宣告抵港。有別於EQC和EQA兩款純電SUV，新抵港的EQS是以Mercedes-EQ 系列首輛電動豪華房車兼首款採用電動車模組結構的豪華及行政級型號，由設計、性能到科技，整個EQ家族都以它為首是瞻，它的出現亦為電動豪華房車市場奠下新基準。

車長逾5.2米，擁有Black Panel密封面罩及斜背車尾的EQS ，車身設計流暢無縫，透過精緻的表面和減少駁口，呈現Sensual Purity 的設計理念兼帶有Progressive Luxury 的豪華感，更成就僅Cd 0.20的極低風阻系數及極低風噪水平，加上搭載的是純電動力系統及擁有平治一貫高水平的隔音技術，行車時完全感受不到傳進車廂的風嘈聲及電摩打運作的聲音，寧靜到只聽到駕駛席內出風的聲(試駕時設定在第3級最強出風)，其極致寧靜程度可想而知。

極低風阻亦為EQS帶來理想的續航表現優勢。率先在港推出的有EQS 450+及EQS 53 4MATIC+兩款車型。 兩者均車載的107.8kWh新一代大容量電池， 拍攝車是作為標準版的450+，配備後軸電馬達及eATS電力傳動系統，擁有333hp最大馬力及568Nm最大扭力，續航力更高達785km（WLTP）。以高達200 kW功率DC直流快速充電，15分鐘便可補回300km續航力。 若使用Wallbox(三相)或公共充電站以22kW 的AC交流電充電，充滿電也只需5小時。

規格表

車型：4門5座位電動豪華房車

鋰電池：107.8kWh

馬達：後軸電馬達

最大馬力：333hp

最大扭力：568Nm

驅動：後輪驅動

續航距離：785km（WLTP）

0~100km/h：6.2秒

車身體積：5,216×1,926×1,512mm（長×闊×高）