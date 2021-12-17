過癮主題Staycation　親子好玩之選

聖誕一連幾日紅日，小朋友更連放兩星期咁滯，大家又唔可以出埠旅遊，如何打發時間？唔少小朋友覺得住酒店等於去旅行，一於來個好玩主題Staycation，讓小朋友跑個夠放電，一家大細仲可以拍照大玩特玩放鬆身心添！

寶可夢主題

位於屯門的黃金海岸酒店及商場，最近與以Pokémon，以烘焙為主題，周圍布置及飾上主題裝置，包括酒店大堂的Pokémon烘焙店和5米高Pokémon巨型公仔聖誕樹，掛滿皮卡丘、小火龍、傑尼龜及卡比獸布公仔等，酒店更於即日至2022年1月2日期間推出全新的「Pokémon聖誕烘焙派對住宿計劃」，入住可獲贈期間限定禮品的薑餅人造型皮卡丘咕𠱸之餘，更可以大玩Pokémon聖誕烘焙派對。住宿包括兩位成人及一位小童早餐，小住客可獲贈趣致的皮卡丘薑餅人造型咕𠱸，抱住皮卡丘過一個暖笠笠的聖誕。酒店更有Pokémon露台主題客房可供額外升級入住，房內有主題裝飾和精品擺設，每晚只需另加HK$400起即可。此外，酒店更預備了多個主題活動，包括蛋糕造型蠟燭設計坊、挑戰體力的 Pokémon充氣滑梯、彈床等戶外遊戲；連續住兩晚的話更可額外參與「聖誕襪製作坊」及獲贈酒店餐廳淨價HK$500餐飲消費額添呢！酒店及商場以烘焙派對為主題，故在餐廳以指定電子貨幣消費滿HK$600元或以上即可換領寶可夢焗爐隔熱手套，得意又實用（數量有限，先到先得，換完即止）。

鬧市中Glamping

如果想來個鬧市中與別不同的Staycation，或許荃灣西如心酒店最前推出的「如心食住體驗──特色部落露營」會是巴絲打杯茶。由即日起至2022年3月31日期間推出的特色豪華露營（需3天前預訂，只適用於周五及周六入住），大家可於入住當日或翌日於自選的指定時段使用於酒店池畔設置的特色部落帳篷，並享用酒店精心預備的零食野餐籃及一支法國氣酒。此外，還包一晚酒店高座尊尚城景客房住宿。可以說為情侶、閨密慶生式溫馨親子之旅帶來獨特體驗。