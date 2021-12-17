甄子丹自認「豬隊友」　同家人打機永遠輸

「宇宙最強」甄子丹今日（17日）出席活動，提起他日前冧爆為細仔甄濟嘉慶祝14歲生日，即一臉慈父樣笑說Party陸續有來，活動後即要趕去下場：「佢有好多同學仔，就番大家返學時間，前幾日喺自己屋企食飯，都希望佢生日開心。」又指跟老婆汪詩詩夾份送了遊戲機，但搞笑爆細仔打機冇節制，所以有約法三章：「有條件交換嘅，對依家啲小朋友唔可以用以前舊式方法話『唔准』，反而係要溝通、用鼓勵性方法『做晒功課就可以玩耐啲』啟發佢，而唔係強迫佢。（有啲咩規則？）都係畀老闆（老婆）話事。」

被譽為「宇宙最強」的他竟自爆有弱點，被打趣問到會否同細仔打機切磋時，答案是打機不及打功夫了得，並笑住大呻被屋企人嫌棄又排擠，兼搶住自認是「豬隊友」：「最渣係我，哈哈！一家人玩遊戲，我實輸嘅！（你讓賽？）真係最渣係我，佢哋成日笑我又慢又渣，有時要分開Team玩，冇人想同我Partner！因為我實拖累佢哋，我完全係豬隊友！」

另外，恭喜他獲國際知名雜誌選中，成為今年300位「亞洲最具影響力人物」之一，其中演藝界只佔21個席位，他謙稱「托賴」：「有少少鼓勵性，證明我嘅努力冇白費，嚟緊有機會想拍多啲精品。（休息中？）係呀，小朋友愈嚟愈大，趁住聖誕節、過來陪佢，到時佢哋返學大家都冇時間。（到時仔、女都拍拖。）喺我心目中佢哋全部都係Baby，但大個拍拖都係正常嘅。」