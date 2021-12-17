李靜儀即場學舞　晒S身形冇難度

藝人李靜儀（Heidi)早前為醫學美容拍攝代言廣告，換上三條靚裙上陣，大騷美腿及纖腰，原來Heidi是首次拍美容廣告，難怪她開心地說：「辛苦保養咗咁耐嘅皮膚終於有人欣賞。」因為她拍攝時要跳舞，之前特別安排上跳舞堂，現場因應畫面觀感，舞步上作出不少變動，故變相是即場學，增添不少難度，幸練習多幾次後，能夠記熟舞步，可以好有自信地演出，任務完成，令她鬆一口氣。

提到是次在造型上，能凸顯Heidi的S形身段，她說：「有套好貼身，似新娘着嘅婚紗，又有個非常束腰效果，顯得我更S形，可以騷到雙腳。至於深色嗰套比較飄逸，都係前短後長，跳舞時做一啲飄逸動作，成個畫面都好靚，好似一隻蝴蝶。」不過Heidi坦言要靚要付出代價，她自爆拍攝前，整日沒有吃東西，所以好肚餓，她說：「好神奇，拍攝前一晚造型師同我一齊試衫時，呢條裙係着唔落，背面拉鏈同扣係扣唔到。但今次拍攝我係要跳舞，當拍攝一段時間，經理人發覺條裙好似有啲鬆位，就幫我扣到，可能跳完舞後出了汗水，同埋消化系統好咗，即時瘦咗。」她透露事前推掉不少朋友飯局，又密密做gym保持最佳狀態，兼每晚敷面膜，令皮膚保持最好狀態：「其實呢排本身有好多飯局，因為剛搬咗屋，好多朋友都話新屋入伙去我屋企玩，但暫時我都話唔好住。」

有「宅男女神」之稱的她更不介意大方分享保養的小貼士，她說：「我的秘訣就是兩個『態』。年紀愈大，除了外在方面，我發現內在的心『態』調整亦是非常重要的。一方面懂得欣賞自己，保持對生活的熱愛，關懷及了解自己，一方面透過運動健身保持體『態』。」