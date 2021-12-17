老夫子同你拜早年　潮熊TOYSOUL率先賣

老夫⼦BE@RBRICK將於場內率先發售，提供100%+400%及1000%。老夫子穿上紅⾦配⾊的唐裝衣服，同大家拜個早年。(互聯網)

本地玩具界向來有兩大盛事，一是暑假舉行的動漫月電玩節，一是每年12月舉行的亞洲玩具展TOYSOUL。眨吓眼TOYSOUL迎來第七屆，並將於12⽉18⽇一連二日假九⿓灣國際展貿中⼼3樓展貿廳2舉⾏。

今屆參展單位逾30多個，集合各⼤玩具廠牌包括How2work、⼯匠堂、BANDAI TAMASHII NATIONS、4D Master等，同時亦有Supermantoys、Amaz By Lokianno、Soap Studio、Pucky、陋室五⽉Zu and Pi等多個亞洲及國際展商，展出或發售多件限量版玩具。當中最受注目必數逢出必熱炒、換上Batman造型的Labubu公仔，以及老夫⼦農曆年版BE@RBRICK，兩款數量都唔多，前者更是每日限售70隻，實屬潮玩收藏家Must Buy Item。

特別一提，今屆場內還會於12月19日下午5時舉行頒獎禮，選出5個最佳玩具品牌及5位最佳玩具設計師，以表揚他們對玩具的貢獻，就算唔買嘢都值得入場支持。

第七屆《亞洲玩具展 TOYSOUL 2021》

地點：九龍灣國際展貿中⼼3樓展貿廳2（Rotunda 2）

⽇期：2021年12⽉18⾄19⽇（星期六⾄星期⽇）

入場時間：10:00am-8:00pm

⾨票發售詳情：基本門票 HK$40（11歲或以下人士中午12:00免費入場）