認識日本燒酎　歎特色雞尾酒

日本酒當中最為人熟悉的必然是清酒，其實不少當地酒迷也喜歡品嘗燒酎，何謂燒酎？指的是酒精濃度高的蒸餾酒，酒精濃度一般在25度左右，乃是將釀造酒的原酒蒸餾而成，威士忌、Gin等也是蒸餾酒一種。而日本燒酎原材料款式多多，除了米之外，還可以選用任何澱粉原料包括麥、芋頭、番薯等。

介紹日本燒酎，不得不提鹿兒島，當地有「燒酎王國」名譽，事關單是鹿兒島就已經有超過100間燒酎釀酒廠，生產逾2,000款燒酎，當地更擁有全日本第一的薩摩芋（甘薯）產量，故芋燒酎便成為當地名物之一，其中又以含濃郁薩摩芋香氣的「本格燒酎」備受日本人喜愛。今個月，日本鹿兒島縣就連同多間特色餐廳及酒吧舉行燒酎推廣活動，以不同類型燒酎作特調，帶來別具風格的味力。

由乒乓球專門店改建而成的Gin吧Ping Pong 129 Gintonería，由西班牙人Juan Martínez Gregorio主理，他特別選用燒酎創作出Mayuko Black Highball、Kagoshima God Father及Isakomachi Oyuwari 3款雞尾酒，當中的Mayuko Black Highball更用了鹿兒島麻友子PureBlack燒酎（限量版）配East Imperial Grapefruit Tonic和薄梨調混而成，口感醇厚甘甜，香氣柔和優雅，淡淡的梨香更襯托出燒酎獨特的香氣。

以香港文化傳統的植物創製出本土氈酒品牌的白蘭樹下，今次以3款鹿兒島燒酎配以自家招牌氈酒炮製出KoHi ocha、Yuzu Lady及Shochu Martini雞尾酒。必試KoHi ocha，以千亀女燒酎配上全新全球首支無糖咖啡甜酒淡墨，以白蘭樹下氈酒為基底，加入冷泡茶和Expresso，一口嘗到濃香的燒酎味，以及一種天然甜味，還有輕輕的咖啡及拖肥糖口味，複雜的層次分明感，令人欲罷不能。

以日啡夜酒而備受中環上班一族歡迎的Barcode，設計了Winter Samurai及Apple Ride兩款燒酎雞尾酒；前者以獲獎的紅乙女白薩摩烤紅薯製成的杜の妖精燒酎配以玉露茶香、柚子酒及水果調混，果香濃郁，女士也容易入口的燒酎雞尾酒。後者則以鉄馬燒酎加上青蘋果、雪莉酒和Spice Water調混，味道輕、香氣清新，層次豐富。