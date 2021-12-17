杜德偉囝囝初試啼Sing　合唱「杜家歌」迎聖誕

歌手杜德偉（Alex）日前與兒子AJ和太太Ice，一家三口齊集錄音室錄製聖誕歌《Deck The Halls》，現場更有表妹、姨姨及姨丈等親友擔任和音，合家歡炮製這首「杜家歌」，而首次入錄音室的AJ，充滿音樂天分，跟父親只花了3小時完成錄音。Alex說聖誕節是他最喜愛的一個傳統節日，他藉着這日子，一家人以歌聲唱出歡樂氣氛，以及讓兒子達成錄唱歌曲的夢想。Alex笑說：「AJ把聲正值卜卜脆 ，十足小青瓜好清脆，所以好想留住佢呢把聲。我搵咗自己嘅音樂班底將呢首歌重新編曲，而AJ事前做足準備，一早背熟歌詞，加上他佢本身好有歌唱天分，所以一入錄音室，好快完成，佢仲指導表妹唱和音，呢對表兄妹好溫馨。因為喺晚上錄，加上飯氣攻心，所以AJ錄音期間不時打喊路，好搞笑。」

另外，Alex更獲兒子就讀的幼稚園邀請，出席聖誕派對兼扮演聖誕老人，而AJ扮成紅鼻子馴鹿Rudolph。Alex說：「肚腩位置我塞滿羽絨，面黐滿假鬚，所以全身感覺好熱。」他說可以為小朋友帶來歡樂，感覺好有意義，但最搞笑的，是他扮成聖誕老人後，連邀請他出席的老師，也認不出他來。