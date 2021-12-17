巨乳輕熟女　邊個最夠魅？

巨乳輕熟女小田飛鳥同內田瑞穗，邊個魅力最強？互聯網）

家陣女人保養得宜，正所謂「女人三十一支花」，好似日本寫真界就有好多年過三十依然魅力非凡，而且身材火辣嘅女優，今日就搵來兩位巨乳輕熟女小田飛鳥同內田瑞穗比併一下，睇吓邊個魅力最強！

妖艷迷人

日本寫真界有兩位「性女」活躍多年，依然狀態十足，一個係巨乳蜘蛛精春野惠，另一個就係小田飛鳥。今年31歲嘅佢，出道多年氣質都冇乜變過，屬於輕熟女姊系，予人溫柔賢淑嘅感覺，一旦拋眉眼，就會變得妖艷迷人，搵佢扮演《封神演義》入面迷惑紂王又禍國殃民嘅狐狸精妲己就最啱喇！身材亦相當吸引，一來夠高挑，二來豐滿又婀娜，胸前對G奶質感天然又飽滿，加埋一身雪白極品美肌，可以話完美嘅化身！

大學畢業後，佢一心向演藝界發展，2011年演出電視劇《極孃Dikara》，之後憑住出眾身材獲邀請拍寫真，而演出風格愈來愈豪放，近年更加三點盡露，畀大家盡情欣賞佢一副雪白又激凸嘅身材。2019年佢擔任電影女主角，喺電影《焦燥》中更大玩SM添，認真夠激！仲有佢經常談及自己鍾意自娛，亦喜歡玩情趣玩具，言談相當大膽，果然係「性女」。

小田飛鳥

年齡：31歲

身高：5呎7吋

三圍：37G-24-37

鋼之G奶

今年32歲嘅內田瑞穗，五官唔算好標致，但勝在甜美又精靈可人，而且散發出陽光氣息，皆因佢成日都去健身做運動，除咗顯得更加青春，亦令胴體更加結實健美。提到結實，由於胸前一對G奶彈力非凡且結實感十足，故有「鋼之G奶」之稱！

喺拍寫真之前，佢已經喺幕前演出，更曾經為一家搬運公司做代言人，之後仲以演員身份參與電影《浪客劍心 傳說之最期編》嘅拍攝工作，2017年正式進軍寫真界，將其極品G奶盡情展露。不過，最近佢減少咗推出寫真作品，唔係因為「封胸」，原因係忙於其他工作，早前佢加入擂台賽舉牌女郎團體「3150Girls」，經常要上擂台舉牌提示下一回合嘅數字，另外佢亦要拍戲，參演嘅電影作品包括有驚慄電影《恐怖頻道 樹海》，希望可以快啲欣賞到阿妹嘅演出啦！

內田瑞穗

年齡：32歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-36

第1回合

鬥瞓身

內田瑞穗演出嘅寫真夠激又夠挑逗，相當吸睛，但係對比小田飛鳥只屬於小兒科，因為佢拍裸體寫真會三點盡露，無遮無掩，真係瞓晒身演出呀！

第2回合

鬥多產

小田飛鳥近年冇推出寫真DVD，不過就有集中火力拍攝寫真集，至於內田瑞穗亦差不多，近年推出嘅寫真作品都係以數碼寫真集為主，所以呢個回合打和。

第3回合

鬥曝光率

雖然兩位女優都喺寫真作品方面減產，但喺其他範圍曝光率都幾高，小田飛鳥除咗搞個人視頻平台，亦有拍電影，而內田瑞穗除咗拍電影，亦擔任擂台賽舉牌女郎。

飛鳥魅力最強

內田瑞穗擁有極品G奶以及健美胴體，的確好吸引，不過小田飛鳥唔單止身材高挑，樣貌妖艷迷人，更加有一股攝人韻味，演出又夠瞓身，總結嚟講，個人認為比瑞穗較為吸引。