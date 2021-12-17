姜濤自創舞步！AGA：想知佢深情一面係點？

MIRROR人氣王姜濤featuring江海迦（AGA）首次合作的《I Know》終於面世，這對新鮮組合，一碰面便很快Jam到創作靈感，演唱時感情拿捏到位，一拍即合。AGA說：「今次的合作是十分夢幻，很快便作了這首歌，而且高效率進行錄音和拍攝MV。」姜濤亦說：「我對歌詞十分有感覺，我會幻想自己日後拍拖的心情，就會如歌詞所寫，不能讓很多人知道，亦要把關係隱藏，這會是一段有距離的愛情。」

姜濤深情的聲線帶領聽眾遊走曲中的故事，AGA喃喃細語在旁和應，兩人的對唱充滿電影感，展現出如何將內心的距離拉近，如何打破若即若離的缺口，留下了問號。《I Know》以R&B作主調，由AGA親自作曲、陳詠謙填詞、JNYBeatz編曲及舒文監製。隨着璇律帶領大家走進姜濤與AGA的內心深處，窺探他們最直白的情感。對於第一次作曲給姜濤，AGA說：「有跟填詞人陳詠謙溝通，好想知道姜濤深情的一面是怎樣，他在歌曲上演繹會怎樣處理。知道他喜歡R&B，第一次見面後很快就寫了這首歌，自己十分喜歡歌曲的故事，亦是首次跟男歌手合唱，所以覺得很特別，尤其這是一首R&B作品，故事題材也十分新鮮。」

二人在Studio寫歌時候已經有「I know I know I know」這句歌詞，姜濤亦設計了一些舞蹈，放在MV當中。MV視覺上是會有三間房連在一起，最左面的是AGA，最右面的是姜濤，中間的那間房是兩位一男一女的演員，是一對相愛不敢愛的情人。而AGA和姜濤各自在自己的房間，演繹寂寞情緒，當中加插了一些姜濤設計的動作和舞步，配合整個氛圍，對於寂寞，姜濤笑言：「我覺得反而是沒有食物的陪伴是最寂寞的時候。」