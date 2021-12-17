老公發福！孫慧雪因為豐胸變「元兇」？

藝人孫慧雪（雪雪）今晚（17日）偕老公現電影首映禮，其丈夫似乎發福了一點，她解釋因她要為豐胸代言人拍攝宣傳照所致：「造型都有啲性感，我要着晚裝同瑜伽衫，所以要減肥，我有少少矛盾，怕減咗啲重要部分，但唔減又怕影出嚟唔靚。我每日都係屋企踩行山機集中減下半身，但有時都想食嘢，我就食少少，之後將其他塞晒畀老公食，所以佢好似肥咗少少。（啲性感相有冇畀老公過目？）我有畀佢睇，佢話幾靚，佢冇得唔支持，其實影嘅時候都有就住就住，性感唔係唔可以，但意識唔可以太大膽，最緊要影出嚟靚。」雪雪稱今次酬勞不俗，當是一份聖誕大禮：「我尋日影完相，影到周身骨痛，依家可以食多啲嘢。（會唔會買禮物獎勵自己？）我只係買咗禮物畀個仔同老公，送咗個公仔畀老公，因為佢係我嘅大仔。」

袁潔瑩望再做幕前

而久未露面的袁潔瑩亦有現身，她稱最近忙於做運動：「我係屋企做運動，快步行公園同花園，仲有煮嘢食以及同朋友聚會，我覺得因為疫情，同朋友關係有啲疏離，所以趁疫情好轉就多約朋友出嚟。」她有感各行業都受疫情打擊，不少同行冇工開，問到會否再做幕前工作？她說：「想拍，有機會就做，都有啲工作傾緊，有啲係新節目，想搵我做嘉賓。」