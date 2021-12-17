《十月初五》大結局！何依婷險被胡鴻鈞屈畀禮物錢

藝人何依婷、羅天宇、劉佩玥、米雪與石修等無綫台慶劇《十月初五的月光》演員，今晚（17日）在科學園食飯睇大結局。劇集亦大團圓結局，劇中講到學成回來的何依婷與「初哥哥」胡鴻鈞有情人終成眷屬；羅天宇則與劉佩玥成為一對；而患上腦退化症的米雪最終能認出何依婷，皆大歡喜。

飯局由何依婷、胡鴻鈞（Hubert）和羅天宇出錢給大家抽獎，不過，Hubert卻因工作缺席，何依婷說：「本來Hubert想屈我畀晒啲禮物錢，但好彩其他人幫口，話如果依婷攞2萬，Hubert咪要畀3倍，最後我哋3個人夾，佢就為有工作嚟唔到。」

劉佩玥突然現身

新一代「御用寡婦」劉佩玥突然在大結局現身，她說：「我連媽咪都冇講，雖然只係出少少，但係又有飯食，又有獎抽真係好開心。雖然我成日喺啲劇整死老公，但係我戲外就係福星，《十》或者會有第2季呢。」羅天宇說：「咁我係咪喺第2季會死。」劉佩玥說：「到時唔係十月初五，係七月十四。」

何依婷在台慶頒獎禮打入最佳女配角與飛躍進步女藝員10強，問到對於哪個獎較有信心﹖她說：「一定要有信心，不過，咩獎都冇所謂，有獎攞已經好開心。」羅天宇則第3度提名飛躍進步男藝員，進入10強的他雖然何依婷與劉佩玥也表示支持，但他則說：「冇信心，上年《香港愛情故事》，自己緊張到瞓唔着，所以依家會保持住平常心。」

劉佩玥亦打入「女飛躍」10強，她說：「今年播出嘅角色，於《逆天奇案》、《把關者們》、《七公主》、《換命真相》都有回響，多咗人認識，已經好開心、好滿足。」