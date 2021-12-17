美國經典色情電影《深喉》，當中嘅玩法成為男人嘅謎思，好想嘗試究竟係咪咁正，同時佢亦成為唔少四仔嘅指定表演動作，好似今日介紹嘅3套作品就以口舌功夫為主題，睇吓能否燃起你嘅慾望？

大開眼界

大家都知美國四仔男優高大威猛，而且擁有巨型兵器，當身材嬌小嘅脫星迎戰佢哋時，效果會係點？咁就要睇呢套由Pure Passion出品嘅《BBC Pie #4》，絕對令你大開眼界！搵嚟Gianna Dior、Angel Emily、Skylar Valentine以及Leah Lee四位人氣脫星演出，佢哋唔單止樣靚身材正，而且個個都口技了得。雖然佢哋身經百戰，但係今次面對一班身懷重型兵器嘅黑人男優時，起初都不約而同面有難色，埋身肉搏時，更係流露出又驚又喜嘅表情，唔知佢哋係難受定好享受呢？

星光熠熠

脫星唔單止要對自己嘅外形有自信，仲要對自己嘅床技有信心，否則點能成為脫界天后。呢套由Evil Angel製作嘅《Anal Superstars》，就搵嚟多位天后脫星演出，包括Angela White、Emily Willis、Adriana Chechik等，加上由四仔著名導演Jonni Darkko執導，可謂星光熠熠。演出更係超勁，事關每位脫星都會施展渾身解數，前中後戲都做齊之外，更表演深喉絕技，想睇佢哋點樣鯨吞巨棒，玩得深入，就一定唔可以錯過喇！

各具風格

深喉呢招本嚟已經夠高難度，呢套由Blacked Raw推出嘅《Blacked Raw V46》，當中脫星所面對嘅更係超級巨物，試問點能夠鯨吞呢？呢樣就係技巧所在啦！由Lauren Phillips、Kenzie Anne、Isabelle Deltore等人氣脫星演出，佢哋唔單止夠癲夠狂野，床技更係超一流，而講到深喉技巧，每位都有自己嘅風格，好似Kenzie Anne就話，喺拍攝前先用毛巾練習一下，跟住演出時就能夠發揮最佳效果。不過，佢補充話自己受過專業訓練，所以大家千祈咪亂試呀！

碟評

近年美國四仔嘅深喉演出買少見少，原因係好多脫星都唔願意接受呢種玩法。正因為咁嘅緣故，今次介紹嘅3套作品更值得欣賞。想睇極限口愛嘅話，《BBC Pie #4》絕對能夠帶嚟官能刺激，而且每個脫星都傾力演出，更係值得一讚，加上超強嘅深喉技巧，一定唔會令大家失望。如果想睇超人氣脫星嘅演出，《Anal Superstars》呢套雲集多位天后級脫星嘅作品，係最佳嘅選擇。若然想睇唔同風格嘅深喉絕技，《Blacked Raw V46》係不二之選。