李靚蕾「萬字文」撕破王力宏真面目：他因為小三才堅決離婚！

李靚蕾留言先交代發長文的目的：「這封信是我做過最困難的決定…人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。」

婚後如生仔機器及清潔工

而長文由於字數太多，李靚蕾以圖片方式交代，她指跟王力宏婚結婚後，放棄了自己的人生：「踏入婚姻的時候我以為我們一輩子就會是一家人了，所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所有。因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心，我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。當然我自己也喜歡孩子，也是我自己要答應生的，但如果我當初知道，我生完這三個孩子你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子，帶大三個孩子，我是不會答應的。」她更以「全年無休」來形容自己是保姆、老師、打掃阿姨、司機、伴侶等。

被迫簽婚前協議

李靚蕾又稱婚姻中遭受到王力宏和他家人不斷懷疑、羞辱和冷暴力。婚前被迫簽下不平等婚前協議，婚後的財產雖然是兩夫婦共同得來，但「房子在他名下，車子在他的媽媽名下，財產轉移得很乾淨，深怕我佔到你任何便宜。」甚至在遭受到輿論攻擊時，王力宏卻未伸出援手澄清，沒想到他近日被爆出軌傳聞時，他立刻澄清。

爆出軌召妓收裸照

而李靚蕾所指的出軌新聞，應該是指王力宏被傳和組合By2的成員Yumi出軌一事。李靚蕾指不會再幫王力宏孭十字架，又指「當時吳xx也是大動作的澄清，結果大家有目共睹，你和她有沒有不尋常的關係，你們兩個心理（裏）有數。演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識。對象、前對象和他們的好友，大家一律以『好朋友』相稱！」李靚蕾指的「吳XX」，應該是指否認捲入桃色風波的內地男星吳亦凡，她想表達的是即使吳亦凡如何否認，始終會水落石出，來暗示王力宏否認傳聞，不代表沒有出軌。

李靚蕾還指控王力宏婚前婚後劈腿連連，如有次王力宏在上海開演唱會後失蹤，「後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片」，又指婚後繼續來往，指女方傳裸照賀王力宏生日。