【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月十五庚子土建日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：詞訟、動土、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

人事變動帶來正面影響，工作上可大展拳腳。

金牛座

事業運不錯，與人合作，有助你發揮所長。

雙子座

有錯就要認，砌詞掩飾只會引起別人的反感。

巨蟹座

被謠言困擾，謹記清者自清，宜坦然面對。

獅子座

財運一般，應酬支出多，嚴守適可而止原則。

處女座

易捲入辦公室的是是非非，待人要保持謙遜。

天秤座

抱怨是解決不了問題，只會令麻煩愈來愈大。

天蠍座

小數怕長計，減少零碎開支有助改善財政。

人馬座

事業發展迎來衝刺期，打好人脈關係有着數。

山羊座

謀事要早作部署，未雨綢繆總比臨渴掘井好。

水瓶座

花錢享樂有欲罷不能的傾向，勿先使未來錢。

雙魚座

抽空跟親友聚聚，或能為煩心的事找到答案。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）馬 心情差

鼠

趁周末郊遊，親近大自然，心情會更靚！

牛

桃花旺，攜眷出外遊玩，可令感情升溫。

虎

有偏財運，連購物都有機會獲折扣優惠。

兔

享有天時地利人和，事業有望大放異彩。

龍

自信心十足，無論工作學習都易獲佳績。

蛇

行事較衝動，易與人爭執，需注意言行。

馬

是日沖煞，心情鬱悶，容易被挫折打沉。

羊

付出與收入成正比，事業有望取得突破。

猴

雜務纏身，有點招架不住，令身心俱疲。

雞

今天宜少說話多做事，勿刻意表現自己。

狗

獲財神眷顧，正財運上升，利開單投資。

豬

開口夾着脷，宜保持低調，以免得罪人。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

金星逆行

金星將於12月19日至明年1月29日逆行，坐落於山羊座，一共逆行41天。之前提及過行星逆行是指從地球望上去它好像倒後行一樣，但事實並不是真的反方向而行，而是一個錯覺。

金星每18個月會逆行一次，所以不是年年都會有金星逆行。金星跟愛情、金錢、人際關係、和平等有關。逆行有檢視、重做、深入了解的意思，所以金星和逆行加起來，這段期間有需要「重新」去回顧、評估、修改、校準、考慮跟人之間的關係，尤其是一對一的伴侶關係，而金星所掌管的愛情、美貌、金錢、價值觀等等，都可以「重新」去檢視。

金星逆行可能迫使我們重新審視跟感情有關的問題，再仔細說明一點，金星其實在11月中已踏入這個逆行的陰影期，所以在這段時間內，你和伴侶之間的任何事都可能有檢視需要，了解當中有甚麼不妥，是否大家的價值觀不同？是否有金錢上有問題？是否跟舊關係有藕斷絲連的情況出現？

勇敢去面對是有需要的，但亦不是容易做得到的事。不如簡單一點說，不要選擇在金星逆行期間向喜歡的人表白，甚至求婚；不要去整容，微調都不要；不要買很貴重的東西，免得後悔。遇見舊情人的機會是有的，所以大家每天出門前都要悉心為自己打扮，給對方看見最美的一面。