視蔡思貝為靈魂伴侶　胡鴻鈞講婚期：要睇緣分

胡鴻鈞（Hubert）與蔡思貝的「好朋友」關係心照不宣，受訪時他坦承兩人相當「啱Key」，是能夠溝通的「靈魂伴侶」。至於再進一步談婚論嫁，則要看緣分，再進一步認識。

胡鴻鈞與緋聞女友蔡思貝的「好朋友」關係傳足兩年，隨住Hubert舉行演唱會，她儼如「女主人」睇足兩場，更帶父母捧「女婿」場，關係明顯再進一步。Hubert接受專訪時直言與思貝相當「啱Key」，兩人是能夠傾到偈的「靈魂伴侶」，他說：「大家都唔係細，我哋溝通唔係傾屎尿屁，大家都有一定執着、追求，有時會討論吓點先係出色演員、歌手，或者探討吓點做人，係幾有養分。」

兩人一個是「最受歡迎男歌星」，一個是「視后」，私下會交流唱歌、演戲心得，問到拍攝《十月初五的月光》可有請教思貝？他說：「演戲好難教，最緊要係心靈畀意見，好似做演員嘅態度、心態，佢話第一唔好怕𤓓，要問多啲；第二要感受多啲，打開自己。自己係理性嘅人，唱歌會確保唔好出錯、表演嘅完整度，但有時未必能夠打動人，佢成日提點我不論演戲、做人，都要好好感受身邊事物，唔好有咁多框框，唔好介意人點睇，呢個提醒幫助好大。」他又指接到重演「初哥哥」也憂慮事業是否會就此玩完，沉澱過後決心好好享受，用自己方式去演繹。

間中有爭辯

Hubert指與思貝溝通也會有爭辯，但「好朋友」的定義就是大家可以自由表達自己的意見，他亦會提醒對方：「我會掉番轉叫佢唔好太過感性，佢係好情緒主導嘅人，所以要學識保護自己。佢係一個感性嘅人，我係理性嘅人，好似一凹一凸咁，傾偈時候會互相探討平衡位喺邊，如果兩個性格好似，只要一放負就會不停蔓延，我哋就可以提點大家跳出樽頸位。」

如此投緣，何時會再進一步談婚論嫁？他說：「要睇緣分，去到呢個年紀，我哋都好Open，再認識發覺可以再進一步，咪再進一步，唔會刻意迴避，所有嘢都係隨心、隨緣，透過相處去了解，睇吓係咪適合進一步發展。」

思貝對於Hubert指她是靈魂伴侶，她笑言：「可能佢個人比較理性，我個人比較感性，我會感染到佢去探索發掘佢平時唔會接觸到嘅靈魂，所以就係靈魂朋友吧！哈哈！佢分享如何理性處理問題，我分享如何用心感受每一件事。」