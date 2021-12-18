全城競猜「已婚炮友」　王力宏被爆疑似「召妓」對話

台灣天王王力宏在本周三（15日）宣布和太太李靚蕾申請離婚，昨日（17日）深夜李靚蕾打破沉默，以萬字文大爆王力宏出軌約炮、召妓、資產轉移等驚人內幕，震驚中港台演藝圈！而王力宏在宣布離婚後翌日復工並在廣州出席代言的汽車品牌活動，但在李靚蕾發文後，今日（18日）凌晨1時許，該汽車品牌在網上宣布跟王力宏解除合作關係，另外亦有教育科技公司終止和他的合作關係。

李靚蕾深夜投下的重磅炸彈，引來更多爆料！今日有爆料者向媒體聲稱其女性朋友，曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務，爆料者提供一張訊息對話截圖來作證，而截圖中顯示的電話號碼，有台灣媒體聲稱是王力宏的手機號碼。對話內容是男方要求女方到達酒店櫃台後，說出指定的化名「Belle」及房號「1609」，之後她可以上房。女方曾要求男方在大堂接她但遭拒絕，男方留言：「I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know.」（我和你不能在公眾場合中被看到，酒店裏有我認識的人）。惟對話內容中未有提供性服務等相關字眼，未知爆料真偽。

另外，李靚蕾指王力宏其中一名「炮友」是已婚及有小孩，她說：「自己已婚有小孩，還要你（王力宏）跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」她曾提出不想這名「已婚炮友」到訪他們家，但王力宏聞言十分生氣，更說以後不辦聖誕節派對，她指王力宏「知法犯法」下急會「已婚炮友」：「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

「已婚炮友」是誰，引起全城競猜，有聲稱是徐若瑄鄰居的爆料者，向媒體指自己及看更多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。同時有媒體翻出2010年王力宏上節目《康熙來了》時，徐熙娣（小S）直指徐若瑄應該有王力宏家門鎖匙，又說：「徐若瑄是王力宏的菜！」當時王力宏聞言一臉尷尬。突然「中槍」的徐若瑄在今日凌晨接近3時在社交網發文：「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」今年9月從美國返台灣的王力宏，結束居家隔離14天後，未有實行進行7天自主管理，立刻到台灣女星徐若瑄的住所，跟徐若瑄及陳建州等人聚會，隨即被揭發及被罰款台幣1萬元。