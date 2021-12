全城競猜「已婚炮友」　王力宏被爆疑似「召妓」對話

台灣天王王力宏在本周三(15日)宣布和太太李靚蕾申請離婚,昨日(17日)深夜李靚蕾打破沉默,以萬字文大爆王力宏出軌約炮、召妓、資產轉移等驚人內幕,震驚中港台演藝圈!而王力宏在宣布離婚後翌日復工並在廣州出席代言的汽車品牌活動,但在李靚蕾發文後,今日(18日)凌晨1時許,該汽車品牌在網上宣布跟王力宏解除合作關係,另外亦有教育科技公司終止和他的合作關係。

李靚蕾深夜投下的重磅炸彈,引來更多爆料!今日有爆料者向媒體聲稱其女性朋友,曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務,爆料者提供一張訊息對話截圖來作證,而截圖中顯示的電話號碼,有台灣媒體聲稱是王力宏的手機號碼。對話內容是男方要求女方到達酒店櫃台後,說出指定的化名「Belle」及房號「1609」,之後她可以上房。女方曾要求男方在大堂接她但遭拒絕,男方留言:「I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know.」(我和你不能在公眾場合中被看到,酒店裏有我認識的人)。惟對話內容中未有提供性服務等相關字眼,未知爆料真偽。

另外,李靚蕾指王力宏其中一名「炮友」是已婚及有小孩,她說:「自己已婚有小孩,還要你(王力宏)跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服,因為你們在我們婚後的相處,女生是對你各種撒嬌勾引,你也是熱情回應,如果坦蕩,真的不用要你騙她老公。」她曾提出不想這名「已婚炮友」到訪他們家,但王力宏聞言十分生氣,更說以後不辦聖誕節派對,她指王力宏「知法犯法」下急會「已婚炮友」:「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

「已婚炮友」是誰,引起全城競猜,有聲稱是徐若瑄鄰居的爆料者,向媒體指自己及看更多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。同時有媒體翻出2010年王力宏上節目《康熙來了》時,徐熙娣(小S)直指徐若瑄應該有王力宏家門鎖匙,又說:「徐若瑄是王力宏的菜!」當時王力宏聞言一臉尷尬。突然「中槍」的徐若瑄在今日凌晨接近3時在社交網發文:「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式影射徐若瑄小姐,以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控,威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言,否則一律訴諸法律絕不寬待!」今年9月從美國返台灣的王力宏,結束居家隔離14天後,未有實行進行7天自主管理,立刻到台灣女星徐若瑄的住所,跟徐若瑄及陳建州等人聚會,隨即被揭發及被罰款台幣1萬元。