新店進駐北角匯　變身人寵吃喝玩樂新蒲點

【特約報道】聖誕新年將至，多間人氣商戶趁機進駐北角海旁商場－北角匯，並提供多元化的海濱購物+美食+消閒體驗。顧客可帶同心愛寵物在全新精緻餐廳開Party，在狗公園旁更有新開工業風酒窖及酒吧，加上本地老字號新開港島區唯一門店重現近百年美食工藝、由誠品打造台灣零食手信專門店、全新引進的韓國人氣保健品牌等等，令男女老幼與寵物，均可締造開心難忘的冬日回憶！

Pet-friendly餐廳 人寵共享聖誕大餐

全新登場的寵物友善餐廳「活LITM」，由Sandy及Denise兩位愛犬之人創辦。餐廳佔地2,000平方呎，寬敞舒適，加上坐擁180度海旁景色，室內裝潢又洋溢少女系簡約風格，讓人寵開心享受美食之餘，更可瘋狂打卡！「活LITM」亦供應場地予寵物愛好者舉辦寵物聚會、生日派對、節日慶祝活動等；想人狗齊齊歡度重要時刻就別錯過。

食物方面，全部選用優質食材烹調，當中首推採用法國大黃雞、澳洲牛扒、西班牙黑毛豬扒、歐洲比目魚等炮製的招牌菜式：原隻龍蝦溶岩芝士伊麵、白酒蒜片橄欖油大蝦炒意粉、黑松露法國香烤雞配薯蓉等。咖啡迷亦不要錯過店內的不同風味咖啡。另外，除聖誕及新年期間推出的$388/位的四道菜節日套餐外，店內亦供應不同竉物美食，包括：毛孩全日早餐、牛肉漢堡、藍莓香蕉班戟及寵物「泡啡」Puppuccino等。餐廳更推出開業優惠，由即日至12月31日，只要Like & Share「活 LiTM」Facebook或Instagram，即可獲贈送雲尼拿雪糕一球（逢星期一至五）；即日至1月9日逢星期二（公眾假期除外）外賣自取西班牙黑毛豬熱狗，更享買一送一優惠（原價$58）。

融合酒窖及酒吧 品酒最Chill

全新登場的Night Water將酒窖及酒吧體驗二合為一，店舖門面特意以太空概念設計出戶外品酒區，讓人甫經過已想矚目打卡！店內則以現代工業風格設計，配搭溫煦的柔和燈光，打造出冷硬與暖調結合的格調環境，以巨型月亮映襯大幅酒櫃牆，令畫面充滿未來電影感。店內有約300款氈酒、紅酒、白酒、香檳、手工啤酒、威士忌、日本酒等，更可以零售價錢在店內品酒、在用餐區以美酒Pairing佳餚，比普通酒吧便宜接近一半！ Night Water亦 提供$288/位及$388/位的任飲包場服務，舉辦最多30人的私人慶祝派對！更可以為顧客度身訂造不同的品酒或試酒活動，大試特試各國特色佳釀，與大班好友一同 增進品酒知識。

老香港風味臘腸 回憶中的味道

承傳自1924年創立的老字號臘味「英皇道老鋪」金菊園，其第四代傳人黎曉靈（Kimmy）與老師傅後人最近將經典品牌復刻重現，為港人帶來回憶中的味道！新品牌「金菊緣」沿用當年配方炮製人手製臘腸，並將店舖重現於北角匯，帶來承傳近百年的美食手藝。為慶祝新店開張，現更推出多項優惠：凡買滿10盒1公斤裝手工臘腸，即可以優惠價HK$288購買2021年限量版禮盒（價值HK$488）；買2盒或以上手工臘腸，即可享高達68折優惠；買滿20斤可享高達HK$500優惠及送贈精選禮品，大家勿錯過！

引入人氣商店 多元化嶄新海濱購物體驗

此外，北角匯更引入其他人氣商戶，包括：充滿台灣風味的誠品知味、韓國一站式健康產品專品店Body & Me、過百年法國品牌消毒香薰品牌Maison Berger Paris、歐美醫學護膚品牌零售店SalalaBeauty及日本休閒鞋專家Achilles Sorbo等。為配合「北角匯開業2周年感謝祭」，上述新店更由即日至2022年1月2日期間，推出大量獎賞優惠，大家記住盡情掃貨。