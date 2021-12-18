楊洛婷囡囡男仔頭愛玩車　朱薰女兒演藝細胞爆棚勁Hyper

三位好媽媽DJ朱薰、楊洛婷（Rabeea）和黃澤鋒太太陳麗麗，分別偕同其心目中的小公主朱薰囡囡譚在之（妹之）、楊洛婷囡囡Tanya和陳麗麗囡囡「小黃妃」黃熙恩母女出巡，同遊將軍澳東港城「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」試玩，在首度華麗登場的Disney Motors JewelryWay系列白雪公主、長髮公主及睡公主主題水晶車，以及5米高夢幻公主堡壘前打卡，大擺萌爆甫士！

3位小公主見到巨型的Disney Motors Jewelry Way公主主題水晶車和全新登場經典米奇皇室轎車，立即心心眼，朱薰囡囡紮了小公主辮子來夢幻童話世界，小手指指着鑽石型的紫水晶馬車，甜笑地說要同Rapunzel主題馬車合照！活潑好動的妹之雖然年僅5歲，但亦掩不住一身演藝細胞，活潑樂天，氹到媽咪朱薰十分開心。

至於現年4歲的楊洛婷囡囡Tanya，表演欲十分強，擺出多個甜美公主甫士搶fo，令媽媽撳手機影相撳到手軟。剛於6月誕下小兒的楊洛婷則指Tanya很開心要當姐姐，但坦言怕囡囡誤會弟弟會分薄了父母的愛，要常和女兒好好溝通。Rabeea還透露小公主打扮的Tanya其實比較鍾情於車仔及男孩子玩意，將來一定是弟弟的最佳玩伴。

朱薰、楊洛婷與囡囡玩得相當盡興，陳麗麗的「小黃妃」亦對充滿童話故事色彩的夢幻場景充滿好奇，在「4米高光影噴泉」前High爆走來走去放電，表情趣怪眼睩睩超得意，搞到媽媽追到索氣，笑到氣咳。陳麗麗直言「小黃妃」萌爆樣愈大愈似公仔，表情多多，為一家人帶來無限歡笑，媽媽希望在她正式入學前與小寶貝共度一個溫馨聖誕，原來小妮子也是小車迷，對「車迷天堂」情有獨鍾，坐上電動車表現當興興奮，更於爸爸黃澤鋒陪伴下在白色座駕上合照，樂而忘返。