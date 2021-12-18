周杰倫急「割席」　網友狂搵李靚蕾口中「宏宏」證據

李靚蕾發文提到：「有一天你上海演唱會結束沒打給我，到早上也找不到你，後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應，答應我不會再來往，也還是不時發現你們來往，也持續的傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除。」

網友極力搜尋相關留言後，就發現女方疑似係前日（16日）同王力宏傳出軌緋聞嘅BY2成員Yumi，雖然Yumi極速透過工作室發出聲明，力指傳聞係造謠，又譴責相關謠言散布者，惟網友搵到昔日佢曾於社交網貼出與王力宏及友人大合照，並在附文中加上以英文親暱喚王力宏為「HomHom」音為「宏宏」，與李靚蕾的指訴意外地相似，引發網友無限聯想。BY2工作室今日（18日）凌晨4點發文：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」並貼出報案單，似就緋聞報案。

另外，與王力宏相識逾20多年嘅亞洲天王周杰倫，二人平時都會同網上有交流，今年4月二人又喺朋友生日會上再度合作，王力宏唱出名曲《唯一》，周杰倫負責伴奏，不過有網友發現周杰倫已連夜取消關注王力宏。

而王力宏被發現昨晚一夜未眠，一直於微博Online。另外，佢原定聽日（19日）喺海南島現身音樂節商演活動，依家未知是否將如期出席。