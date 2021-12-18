周末就是去市集　由文青世界到聖誕小鎮！

懷着對節日的期待，我們又迎來了一個周末，相比起打卡更偏愛Shopping的你，應該更關注不同的周末限定市集，一個只限兩天，另一個可打卡又可逛買，而且會有「星」到，愛熱鬧的你一定不可錯過。

【藝文主打】

想感受文青氣息的你，想必在周末好去處清單中必然有書店的身影，那今個周末你絕對不可以錯過這個只限兩天的書店市集。商務印書館的新形態書店——尖沙咀圖書中心於12月18及19日，首次舉行聖誕市集「the PLACE 聖誕藝文市集 2021」，配合節日購物優惠，一次過滿足你兩個願望。市集內有不同的工作坊可供預約參加，如DIY美甲、創意DIY綠色聖誕精品、聖誕心意卡、聖誕木掛飾、迷你拉坯體驗、紙膠帶拼畫，有創意又可應節，另外還有期間限定的塔羅占卜與繪本分享，多種選擇都可靜下心來享受一段寧宓時光。

【樂悠之旅】

想逛市集的同時又有得打卡，最好有埋音樂 Live Show啦！東薈城名店倉聯同德國知名手工藝品牌Wendt & Kühn的「樂悠聖誕市集」，由即日至12月27日一連兩個聖誕周末，在四樓平台廣場舉辦首個戶外聖誕市集，雲集逾70個本地特色品牌，從聖誕主題飾品、潮流服飾、文創精品至節慶美食飲品應有盡有，如Poki Ng的潮流品牌「Lost Life 迷失人生」、大嶼山社企創作團體「大澳非茂里」、德國有機蜂蜜產品「Hexapi Honey」等。此外，市集還請來人氣歌手及街頭表演者進行現場音樂表演，包括有近來大受歡迎的MC張天賦、人氣網絡歌手阿Mic周卓盈，以及有「女版Ian」之稱的何佩婷HOPUI等，把節日氣氛拉高，而演出陣容每周不同，粉絲們要加倍留意啦！

另外，由即日起至2022年1月2日，場內還有樂悠冬日聖誕小鎮，打造出7大戶外內打卡亮點，其中包括在戶外聖誕市集的4.3米高德式聖誕風車塔及巨型的聖誕裝飾、炫彩冬日聖誕森林、彩色玻璃聖誕拱門、6米高巨型聖誕樹「音樂盒」、巨型發光月亮及浪漫聖誕樹庭園等，另有期間限定店、無接觸數碼互動遊戲及「冬日甜蜜獎賞」，食買玩之餘還可以換領禮品！