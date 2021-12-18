《華燈》同林心如爭仔！楊謹華用3招極速收身

台灣女星林心如同楊謹華主演嘅台劇《華燈初上》，引起全城熱議，當中飾演日式酒店媽媽桑嘅楊謹華，同好姊妹林心如爭仔，同時愛上鳳小岳，仲有激情戲，令觀眾留下印象深象！而擁有34D豐滿上圍嘅楊謹華，雖然已經44歲，但係依然可以Keep到少女一樣嘅好身材，令到網民都大嗌好羨慕！其實佢早於14歲嘅時候，已開始獲邀拍廣告同拍MV等，出道多年嚟身材都從未走樣，但佢以前都曾經試過因內分泌失調，而體重暴增超過50公斤（110磅），不過佢只係用咗2星期，就將體重減番落100磅以下，回後Fit爆身材，佢仲公開自己嘅3招收身大法添！

第1招：玩唔同運動

每個人都會有自己鍾意嘅運動，而佢就鍾意咩運動都試吓玩，抱住試新嘢嘅心情去做運動，除咗去健身室，佢仲會約朋友一齊去戶外活動，令到做運動變成樂趣，咁就唔使驚做運動會感得好辛苦，自然做得落力啲！同埋佢好鍾意做家務，唔單止可以維持屋企整潔，仲可以同時消耗卡路里，一舉兩得，果然係好方法！

第2招：每日只食兩餐

佢保持住每日只會食兩餐，午餐只會食8分飽，晚餐要喺晚上6點前食完，晚上6點後唔食嘢，等身體有更多時間消耗熱量，佢又會避免食「精緻澱粉」，即係麵包（全麥麵包除外）、米粉、河粉等，以薯仔同南瓜嚟替代，營養價值更高又健康。如果朝早肚餓，就會食啲生果當早餐！

第3招：保持充足睡眠

由於晚上6點後唔食嘢，驚夜晚會肚餓，所以佢會早啲瞓覺，喺晚上11點之前就會瞓，咁就唔怕餓親，充足嘅睡眠都係令到唔容易變肥嘅因素，早啲瞓有助維持正常身體機能同新陳代謝，起身之後精神都會更好，所以幾時都話早睡早起身體好呀！