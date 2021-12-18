鄭欣宜連續兩晚被鞭　釗峰感觸落淚關失落「5強」事？

歌手鄭欣宜及組合C AllStar的一連兩場九展騷昨晚（17日）尾場，當後者唱至《共同望銀河那時》，釗峰本來還開心拎出電話玩自拍，但唱到尾聲時卻突然爆喊，唱畢他表示：「有啲感觸。」Jase指每首歌都放有好多情感、心聲，又搞笑話要率先講得獎感言：「好proud of自己係C AllStar成員。」釗鋒即破涕為笑話：「嘩！你講啲咁嘅嘢嘅！」

Jase續剖白說今年合體後覺得好實在，喜於見大家鍾意組合作品，可見證他們成長：「最近見到好多應援活動，以前會諗C AllStar畀到啲咩我，但依家會諗我哋畀到啲咩大家。」釗峰再話多謝大家於《叱咤》踴躍投票，又道出做「喊包」的「導火線」，原來其戰友團隊有位重心人物將離開香港，若短期內不回港，今次演出便是他欣賞的最後一個Live騷：「要好好珍惜，唔係所有嘢都係必然，希望能透過歌曲拉近大家、扣緊靈魂同信念。」

繼首場欣宜演唱《12 Days of Christmas》時有甩漏被On仔用Jase的皮帶鞭打，昨晚再有人「出事」！開波前On仔抵死笑問Jase：「今晚你帶咗咩皮帶上嚟？」而欣宜就信心爆棚話要報仇，堅持以打Pat Pat作懲罰：「睇番啲片原來打Pat Pat係幾開心！睇住你（On仔）拎住Jase條皮帶打我好大聲、好過癮！咁今次未必係打我嘅，可能係我一個打4個呢！」豈料她連甩兩鑊，被Jase取笑：「喺邊度跌低就喺邊度再跌低！」而其實On仔都有份甩嘴，欣宜即舉手自薦做「劊子手」報仇，但最後都錫住對方細力了事，相反Jase就冇在客氣，未有留力鞭打欣宜，十分爆笑！

騷後5人一同受訪，先笑問連續兩晚被皮鞭的欣宜可有驗傷？她笑嘲Pat Pat夠肉地冇事：「聲響都係因為多肉，有回彈力！」Jase笑指：「冇傷嘅，我冇用有扣嗰邊打。」談及King鹹濕想用手行刑，他澄清當刻只是望住自己隻手別無他意，而欣宜就揚言會Keep住報仇之心。

繼而講到釗峰傷心落淚，問到是否亦關跌出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」5強事？他指不關事，並解釋全因想起有戰友將離開香港，台上演唱時被歌詞「椎中」，On仔大爆兄弟邊自拍邊變臉：「佢想留住嗰刻畫面送畀好友，都有被佢個情緒感動。」

釗峰再次答謝Fans落力為他們應援拉票，On仔指Fans想法成熟，比起拉票更想宣傳歌曲概念：「少少失落係人之常情，但都希望佢哋唔好太唔開心，所以頭先特別有再唱好首歌報答佢哋。」追問4子亦有否感失落？King搞笑話冇留意被Foul，釗峰及On仔均坦言對獎項有期待：「首歌回響好好，好多人出力拉票，如果入到5強係個開心回報，但頒獎禮前都有講首歌造出嚟令大家有情緒出口就已經係功德圓滿，同時又達標完成埋新碟，大家明白我哋作品帶出嘅訊息先係最開心、最想要。」

另外，欣宜表示希望下次可以同C AllStar再合作，騷前綵排期間都好享受：「我係超級緊張大師，同佢哋4個一齊合作就好似扶持住我咁。」King則大讚對方好Nice、好樂觀，是一位有感染力的歌手，同時又發現她唱歌好高音、好犀利，可以私心幫自己一把唱高音部分。