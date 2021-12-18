「澳洲奧斯卡」AACTA提名公布　「奇異博士」再爭影帝

有「澳洲奧斯卡」之稱的《第11屆澳洲影視藝術學院國際獎》（AACTAA）提名名單昨日公布，英國導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）傳記片《貝爾法斯特》（Belfast）和新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的《犬山記》（The Power of the Dog）繼金球獎之後繼續獲多項提名！

《貝》獲7項最多提名，而《犬》則獲6項提名。兩片爭奪最佳電影、導演以及劇本主要獎項之外，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）憑《犬》再提名影帝，與《馬克白》（The Tragedy of MacBeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）、《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）以及《夢想期限tick, tick...BOOM！》（tick, tick ... BOOM!）的「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）等爭最佳男主角。

至於影后方面，亦是金球獎提名翻版！百變天后Lady GaGa憑《GUCCI名門望族》（House of Gucci）與《騷靈女王》（Respect）的珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、《Being the Ricardos》的妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）等爭獎。其中妮歌獲「雙料提名」，她亦憑劇集《Nine Perfect Strangers》爭視后。

電視獎項方面，Netflix韓劇《魷魚遊戲》亦獲提名最佳劇情劇集獎。而劇中男主角「456」李政宰再獲最佳劇集男演員獎提名。