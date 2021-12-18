上映4日即打入全年十大票房！《蜘蛛俠》香港開畫勁收

索尼和漫威再次攜手合作的超級英雄大片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）上周三（15日）率先於香港等地開畫，結果一於預料票房大賣！其中香港今晨上映第4日累積票房已衝破3,000萬，即打入今年全年最高票房十大位置！

而北美方面，《蜘》昨日開畫並於前晚（16日）舉行優先場，結果勁收5,000萬美元（約3.9億港元），擊敗漫威的《黑寡婦》（Black Widow）而刷新今年最高周四優先場票房紀錄，並成為史上最高周四優先場票房第3位，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers:Endgame）和《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）！

《蜘》女主角Zendaya日前趁住影片開畫而於社交網站上載兩張男友Tom Holland的新舊照片，其中一張更是Tom年幼時扮蜘蛛俠的珍貴照片。她留言說：「我的蜘蛛俠，我為你而好驕傲，有些事情永遠不改變，是好事♥️」另方面，有網民就將Tom和Zendaya近日於宣傳期間親密表現結集成相輯。係愛呀，哈利！

香港2021年最高票房排行榜（截至12月18日早上）

1 《尚氣與十環幫傳奇》$63,109,720

2 《梅艷芳》 $56,679,338

3 《007：生死有時》 $53,847,898

4 《永恆族》 $50,404,416

5 《黑寡婦》 $49,461,419

6 《哥斯拉大戰金剛》 $35,172,424

7 《F9狂野時速》 $33,995,449

8 《靈魂奇遇記》 $30,764,430

9 《蜘蛛俠：不戰無歸》$30,000,000

10 《毒魔：血戰大屠殺》$28,119,837