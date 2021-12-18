紮獅頭、整糖塔　「非遺」工藝繼續傳承

數千年來，民間技藝都是依靠口耳相傳，子承父業傳承下來！於是愈久遠的民間智慧及工藝，愈容易失傳。猶幸近年大家日漸關注保育與傳承。從2006年聯合國教育、科學及文化組織宣布《保護非物質文化遺產公約》生效開始 ，口頭傳統和表現形式、表演藝術、儀式節慶和傳統手工藝等均被列作非物質文化遺產。今回特別介紹當中兩個「非遺項目」－獅頭紮作及潮州糖塔製作，等大家了解這些古老技藝背後的故事和傳承精神！

自小學紮獅

中國人每逢過時過節，或特別慶祝活動，都有舞獅表演。獅頭是否形神俱備，講究紮作功夫。香港非物質文化遺產清單項目內，獅頭紮作技藝屬傳統手工藝類別，全港懂得由零開始紮作獅頭的師傅買少見少，正值壯年的許嘉雄師傅正是其一。許師傅的家人經營武館，自小學習舞獅的他，對獅頭相當好奇，10多歲便到上環紙紮店學藝，後來邊打工邊自學紮獅頭，到1994年成立自家品牌「雄獅樓」，這一行一做便是30多年。許師傅指出，獅頭紮作包括紮作、撲紙、寫色、裝飾4個步驟，獅頭造型分南北獅兩種。南獅又有佛裝、鶴裝和佛鶴裝，當中又有以顏色、形態來區分，顏色有黃色的劉（劉備）、紅配黑的關（關羽）和黑配綠的張（張飛），花樣極多。他說：「要掌握所有技藝，紮出一隻完美獅頭，分分鐘需要10多年時間。」絕對是十年磨一劍啊！

獅頭也變潮

許師傅表示獅頭紮作這項工藝，自80、90年代起出現變革，獅頭設計（圖案和顏色）開始注入創新元素，變得繽紛搶眼。他自己就曾將泰國藝術家設計的塗鴉變成獅頭圖案，並先後採用水晶和牛仔布製作獅頭；而比他年輕的徒弟更緊貼年輕新一代口味，將為人熟悉的美國隊長盾牌融入獅頭紮作中。由此可見，傳承需要配合創新精神，所以許師傅與團隊除了專注本地市場，也會衝出香港，到北京、澳洲等地參展。另近年也經常舉辦不同工作坊，希望透過教學及傳宣將這門工藝發揚光大。或許每走一步都艱辛，但許師傅對於獅頭紮作技藝的前景，卻是信心十足。「香港一向走在最前，獅頭紮作師傅的社會地位亦有所提升，跟藝術家也相似。所以只要肯努力，即使做的是古老傳統行業，依然大有發展機會。」

即學整糖塔

每逢節慶，除了舞獅，中國各地也會有不同祭祀活動，各處鄉村亦各處例，例如潮州人在節慶和祭祀時，會以糖塔作為供品。這款供品的製作技藝，如今也是本港其中一項非物質文化遺產，想學點整就要向貴嶼仔第2代傳人楊子儀博士偷師。原來糖塔只是由糖和水製成，要先將沙糖和水煮至適合成品的濃度，再迅速倒入已浸過水的橡木雕刻模內，待糖漿凝固後便可拆模，平均10多分鐘便能完成1個小型糖塔。聽落似簡單，但要做得好卻靠經驗。楊師傅說：「想白糖煮過後形成透明塔，需要掌握火候和時間，以前有人會放螢火蟲在中空的塔內，造成閃亮效果。」

風水塔造型多多

傳統糖塔代表風水塔，在正月初九天公誕、盂蘭勝會等祭祀儀式必見其蹤影。楊師傅指糖塔是潮州重要的風水產物，在堪輿學家指引下，會按需要製作出不同造型，擺放一段時間後，有些人會煮成糖水一齊分享，象徵齊齊品嘗，有祝福之意。糖塔造型亦多樣化，有塔、壽桃、12生肖、龍鳳等，由最細5吋到32吋都有。「除祭祀外，有些結婚、鎮宅活動，也會請我們製作糖塔，以取幸運之意。」