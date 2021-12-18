Gin Lee失手跌咪　炎明熹撐場獲小粉絲集郵

歌手李幸倪（Gin Lee）昨晚（17日）在會展開騷，獲姚子羚、《聲夢傳奇》學員炎明熹、文凱婷、師妹陳凱詠、Eric Kwok等人到場支持。一開始她連唱多首作品，包括《今天終於一人回家》、《雙雙》，期間螢幕展出其童年到大個的照片，又有與家人的合照。之後她換上短打跳唱《IDK》，但期間不慎跌咪，她和舞蹈員即刻執生執咪，她繼續落力表演，全場拍手！

之後她與大家打招呼，開心今次開到騷，但坦言可惜身在馬來西亞的家人因疫情無法親身支持：「爹哋媽咪次次都嚟睇騷，但依家疫情飛唔到嚟，所以諗到可以video call佢哋，畀佢哋感受現場嘅熱情。」之後她與父母、家姐、姐夫視像通話，直呼：「好掛住你哋！」又直擊現場情況給他們睇，爸爸表示：「我哋雖然嚟唔到現場，但同樣大力支持你。」接着她就與粉絲互動，讀出粉絲寫給她的信，又跟大家玩遊戲。尾聲時她感謝大家這10年來一直畀力量她：「約定大家之後10年一齊喊一齊笑，下次見！」

騷後受訪時Gin開心今次與粉絲聚會，首次在台上與大家玩遊戲。講到跳唱期間跌咪，她笑言發生小意外：「我呆咗半秒唔知做咩，應該畀dancer隻手發到，所以跌咗支咪，我反應唔切，嚇一嚇，我執嘅時候dancer都幫我執番，都叫做處變不驚嘅。」問到其圈外富貴男友今次可有來捧場？她一貫避談扯開話題：「男朋友、女朋友、大朋友、小朋友都嚟咗。（另一半？）嚟得嘅人都係好錫我嘅人。」

問到下次見可是就是在紅館開騷？她坦言：「籌備緊，同公司傾過，計劃中，今次場地剩係得千幾人，有啲歌迷都嚟唔到，希望下次開個大啲嘅場，開多幾場。（下次希望家人嚟到？）係囉，今次好可惜，爸爸媽媽一個月前問我呢個騷係幾時，好似想睇，但就嚟唔到，所以就用呢個video call嘅方法，畀佢哋參與。」