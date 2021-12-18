全新中菜館　傳統創意兼備

臨近年尾，多節日多應酬多聚餐，要揀餐廳，適合分享又老少咸宜的菜式，中菜是個不錯的選擇。適逢坊間有多間中菜廳開幕，既有高級粵菜，又有升級的創意菜，無論親友聚會、宴請公司或客戶，可以慢慢揀到啱。

高級粵菜

香港的歷史古蹟，經活化後可以有很多用途。灣仔的一個百年歷史古蹟，近日有高級粵菜食府和昌飯店進駐，1樓主要供應點心，富創意的有三文魚煎釀茶香豆腐、黑松露牛油果素腐皮卷、桂花香桂花魚餃、冬陰功海鮮生煎包和鴛鴦檸香叉燒酥等，配約廿款的香茗或雞尾酒，最好不過。2層提供精緻的手工粵菜，以蝦肉打造的富貴牡丹花、由多款茶葉和乾花煙熏的鳥語茶香，以及雙囍富貴鴿和不知年陳皮黑醋骨等菜式，讓味蕾有全新感受。

繁複手工菜

因應成本和時間，繁複的手工菜漸漸失傳，幸好都有中菜館堅持製作。灣仔新手工中菜餐廳船記，裝潢設計夠傳統，除了一盅兩件點心和燒味，還有很多手工菜式，當中包括矜貴的鮑汁遼參伴柚皮、胡椒鮮肚包雞和古法紙包鹽焗雞等，另外還有升級版的手工菜，從辣子雞丁作靈感的辣子龍蝦丁，炸脆的龍蝦肉和京葱、薑蒜、指天椒、乾辣椒、腰果等快炒，香辣中帶鮮味。另一道雞油花雕蒸海中蝦配稻庭烏冬，開邊蝦加入陳10年花雕和雞油等蒸煮，最後醬汁和烏冬拌勻來吃，啖啖精華。其他有胡椒大芥菜粉腸蝴蝶腩煲、燜金湯海味炒飯和啫啫龍躉扣煲等小菜，讓大家回味各式手工菜。

創意親民

要吸引年輕人的注目，菜式都要加入創意元素。踏入灣仔的尚夢·茳煳，首先會被大魚池吸引，客人可自行打撈心儀的海鮮，即撈即煮夠過癮。店內有多款小菜，而且價錢親民，如欖菜欖角上肉排、風味客家梅菜扣肉包、自家製醬汁紅燒牛臉肉 、鮑汁菜膽燴花膠扒和滑嘟嘟大良炸鮮奶等，升級版的尚夢三色芝士龍蝦茳煳伊麵選用3款芝士製作，芝香滿瀉。最特別是店內特別設計了中式廚師發辦，當中包括有前菜、小食、小菜、主菜、燉湯、主食和自家製甜品，最適合有選擇困難症的你。

重裝歸來

為了加強競爭力，在一段時間後都會重新裝修，為客人帶來新鮮感。早前中環的HO LEE FOOK經全新裝修，連同新上任的主廚ArChan Chan歸來，除了部分經典菜式被保留，主廚設計了很多廣東小炒，如惹味的小炒王、工序繁複的Ho Lee Duck和陳蒜豉油粉絲蒸蟶子等。另外還有脆皮三黃雞與明爐燒鵝等限量供應的燒味，配上時尚玩味的新設計，令人取目一新。